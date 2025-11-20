Στο επίπεδο της κερδοφορίας, τα μικτά κέρδη της ΚΡΙ ΚΡΙ ανήλθαν σε 72,16 εκατ. ευρώ από 69,45 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024.

Η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 9μήνου 2025, παρουσιάζοντας ισχυρή άνοδο στον κύκλο εργασιών και σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων, κυρίως στις αγορές του εξωτερικού.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 259,69 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 31,14 εκατ. ευρώ, έναντι 36,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Στο επίπεδο της κερδοφορίας, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 72,16 εκατ. ευρώ από 69,45 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 42,94 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας οριακά από τα 43,72 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 38,13 εκατ. ευρώ, έναντι 40,06 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Εξαιρετικές επιδόσεις κατέγραψε ο κλάδος του γιαουρτιού, όπου οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 28,7% σε αξία και 27,2% σε όγκο. Στις διεθνείς αγορές, η ανάπτυξη ήταν εντυπωσιακή, με τις πωλήσεις γιαουρτιού να ενισχύονται κατά 42,7% και να ξεπερνούν τα 140 εκατ. ευρώ. Πλέον, οι εξαγωγές γιαουρτιού καλύπτουν σχεδόν το 70% της συνολικής δραστηριότητας στα γαλακτοκομικά, με το Ηνωμένο Βασίλειο να σημειώνει άνοδο 63% και την Ιταλία 21%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 63 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,8% σε αξία, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το μερίδιο των private label γιαουρτιών σε όγκο ενισχύθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 37,9%, γεγονός που άσκησε πιέσεις στα επώνυμα προϊόντα. Τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ υποχώρησαν στο 13,8%, διατηρώντας πάντως τη δεύτερη θέση της αγοράς.

Θετική εικόνα παρουσίασε και ο κλάδος παγωτού στην Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,3%, χάρη στη διεύρυνση του δικτύου και τον εμπλουτισμό της προϊοντικής γκάμας. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία στο εξωτερικό, με τις πωλήσεις παγωτού να σημειώνουν άνοδο 38,3%, οδηγούμενες από το Greek Frozen Yogurt και νέες συνεργασίες στην ιδιωτική ετικέτα.