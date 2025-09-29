Οι επιχειρήσεις της χώρας απασχόλησαν συνολικά 3,5 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 2,6 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε τα στοιχεία για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων το 2023, καταγράφοντας αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 420,2 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,1% σε σχέση με το 2022, ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έφτασε τα 102 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 12,3%.

Οι επιχειρήσεις της χώρας απασχόλησαν συνολικά 3,5 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 2,6 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί. Οι δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 331,9 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 160 δισ. ευρώ αφορούσαν προϊόντα που μεταπωλήθηκαν χωρίς μεταποίηση. Οι επενδύσεις σε υλικά αγαθά ανήλθαν σε 17,2 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στη βιομηχανία, τις κατασκευές, το εμπόριο και τις υπηρεσίες ανήλθε σε 933.929. Στην πρώτη θέση βρέθηκε το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 222.999 επιχειρήσεις, στη δεύτερη οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 161.311 και στην τρίτη οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με 108.496.

Ανά κλάδο, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών με 163 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 38,8% του συνόλου. Ακολούθησε η μεταποίηση με 88,7 δισ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης κατέγραψαν 22 δισ. ευρώ. Στην προστιθέμενη αξία, το εμπόριο συνεισέφερε 20,6 δισ. ευρώ ή το 20,2% του συνόλου, η μεταποίηση 17,4 δισ. ευρώ ή 17% και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 11,5 δισ. ευρώ ή 11,3%.

Στον τομέα της απασχόλησης, το εμπόριο διατήρησε την πρώτη θέση με 833.537 εργαζόμενους, οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης ακολούθησαν με 724.456 και η μεταποίηση με 386.035. Το κόστος προσωπικού έφτασε τα 11,4 δισ. ευρώ στο εμπόριο, τα 8 δισ. ευρώ στη μεταποίηση και τα 5,5 δισ. ευρώ στην εστίαση.

