Η Lavipharm, οι πωλήσεις φαρμακευτικής κάνναβης και η TIKUN Europe, ο ΟΔΔΗΧ στο roadshow της Societe Generale σε Μαδρίτη και Λισαβώνα, η Ευρώπη Ασφαλιστική και οι δύο μεγάλοι πελάτες της ΚΡΙ-ΚΡΙ

Η Lavipharm και η TIKUN Europe

Σχεδόν 10 στα 100 προϊόντα που πούλησε η Lavipharm στο πρώτο εξάμηνο του 2025 αφορούσαν τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης της TIKUN Europe. Οι πωλήσεις της Lavipharm στο πρώτο εξάμηνο του 2025, μετά την αφαίρεση των rebates και clawback, ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ, έναντι 25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σημαντική συμβολή στην πορεία αυτή είχαν τα δύο τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης MAROXIM® και EREVRON® της TIKUN Europe, που διατίθενται από την εταιρεία από τις αρχές του 2024 και το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημείωσαν πωλήσεις 2,6 εκατ. ευρώ, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 82,9% σε αξίες. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της Lavipharm, στο εξεταζόμενο διάστημα η εταιρεία προχώρησε σε διεύρυνση της συνεργασίας της με την TIKUN Europe, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της και διαθέτοντας στην αγορά νέες σειρές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, τα οποία παράγονται αποκλειστικά στο εργοστάσιό της TIKUN στην Κόρινθο.

Ο ΟΔΔΗΧ σε Βρυξέλλες, Μαδρίτη, Λισαβώνα

Εκτός Ελλάδος θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας. Αρχικά ο κ. Τσάκωνας θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο First SAFE Special Group Meeting που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη και στη Λισαβώνα (23 και 24 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα), όπου θα λάβει μέρος σε non-deal roadshow που οργανώνει η Societe Generale με θεσμικούς επενδυτές. Εκεί θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς και τη στρατηγική δανεισμού και διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Σημειώνεται πως το spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, ήτοι η διαφορά απόδοσης με το γερμανικό ομόλογο αναφοράς, βρίσκεται τους τελευταίους πέντε μήνες στις 70 μονάδες βάσης, σχεδόν 10 μονάδες βάσης χαμηλότερα από Γαλλία και Ιταλία, αλλά 20 μονάδες βάσης υψηλότερα από την Ισπανία και 30 μονάδες βάσης υψηλότερα από την Πορτογαλία.

Η υπόθεση του The Mall Athens

Στις 12 Φεβρουαρίου 2026 έχει οριστεί να συζητηθεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η προσφυγή της Lamda Development, μέσω της θυγατρικής της The Mall Athens Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με στόχο να μπει οριστικό τέλος σε μια υπόθεση που διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες. Η διαμάχη ξεκίνησε το 2006, όταν η τότε L.O.V. S.M.S.A. , την οποία διαδέχθηκε η Mall Athens, υποχρεώθηκε να καταβάλει με επιφύλαξη φόρο μεταβίβασης ύψους 13,7 εκατ. ευρώ. Μετά από προσφυγές, το 2013 επιστράφηκαν στην εταιρία 9,5 εκατ. ευρώ, όμως στη συνέχεια το Διοικητικό Εφετείο επανυπολόγισε τον φόρο στα 16,3 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με απόφαση του 2023 δικαίωσε την εταιρεία, κρίνοντας ότι η εκκαθάριση δεν μπορούσε να γίνει με βάση αγοραία αξία ανώτερη της αντικειμενικής. Ακολούθως, η φορολογική αρχή προχώρησε σε νέα εκκαθάριση και επέστρεψε περίπου 6,9 εκατ. ευρώ. Παρά την επιστροφή, η εταιρία δεν έλαβε τους τόκους που της αναλογούν, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό η Lamda προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε το αίτημα, οδηγώντας την υπόθεση εκ νέου στα δικαστήρια. Η Lamda ευελπιστεί ότι η εκκρεμότητα αυτή θα κλείσει οριστικά με τη δικάσιμο της 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Η Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings δαπάνησε συνολικά 119 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 108 εκατ. ευρώ, πήγε στον τομέα των καλωδίων, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την παραγωγή της για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση. Μόνο στην Κόρινθο, για την ολοκλήρωση της επέκτασης του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων, ξοδεύτηκαν 49,2 εκατ. ευρώ. Στη Θήβα έγιναν επενδύσεις 39,6 εκατ. ευρώ για νέες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμό, αλλά και στο Ελεώνα για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα. Στο εργοστάσιο του Βουκουρεστίου κατευθύνθηκαν 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μέριλαντ, επενδύθηκαν 15,1 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας μονάδας χερσαίων καλωδίων, κίνηση που δείχνει τη στρατηγική είσοδο του Ομίλου στη βορειοαμερικανική αγορά. Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, οι δαπάνες ήταν πιο περιορισμένες, στα 9,7 εκατ. ευρώ, έναντι 16,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο εργοστάσιο της Θίσβης, όπου τέθηκε σε λειτουργία η νέα γραμμή εξωτερικής επένδυσης με σκυρόδεμα. Η εξέλιξη αυτή δίνει στη Σωληνουργεία Κορίνθου τη δυνατότητα να προσφέρει πλήρεις λύσεις για υποθαλάσσια συστήματα αγωγών από μία και μόνο τοποθεσία.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική

Καταχωρήθηκε χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρώπη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών. Η αύξηση ανήλθε σε 28 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε μέσω καταβολής μετρητών, με την έκδοση 15,3 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,83 ευρώ η καθεμία. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν στην υφιστάμενη μέτοχο με τιμή ίση με την ονομαστική τους αξία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 29,2 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 15,96 εκατ. ονομαστικές μετοχές, αξίας 1,83 ευρώ εκάστη.

Η A2K Secure Docs Hub ΑΕ

Με τον Κύπριο επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου της AAnG Holdings Group ξεκινά συνεργασία η οικογένεια Μπίκα, γνωστή για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη Βόρειο Ελλάδα. Από κοινού προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας A2K Secure Docs Hub ΑΕ με έδρα τη Βέροια. Η νεοσύστατη εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών αρχειοφυλακείων και δευτερευόντως στην επεξεργασία δεδομένων, την αποθήκευση, το εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και στις υπηρεσίες logistics. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο σε μετρητά, και διαιρείται σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Κύριος μέτοχος είναι η AAnG Holdings Group με ποσοστό 51%, ενώ συμμετέχουν επίσης η Eldish Μονοπρόσωπη ΑΕ και η Sinteg Μονοπρόσωπη ΙΚΕ της οικογένεια Μπίκα με ποσοστά 24,5% η κάθε μία.Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον, και μέλη την Αικατερίνη Μπίκα και τον Αχιλλέα Μπίκα.

Οι μεγάλοι πελάτες της ΚΡΙ-ΚΡΙ

Ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 161,90 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 23,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή αποτυπώνεται και στις εμπορικές απαιτήσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 60,9 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την ισχυρή πορεία των πωλήσεων όσο και με την εποχικότητα του κλάδου παγωτού. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι δύο πελάτες του εξωτερικού συγκέντρωσαν πάνω από το 10% των συνολικών πωλήσεων, με συνολικό τζίρο περίπου 39,5 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας και τους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, γαλακτοκομικά και παγωτό. Το στοιχείο αυτό, παρά τη γενική διασπορά του πελατολογίου, αναδεικνύει έναν βαθμό συγκέντρωσης που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός σε περίπτωση μεταβολών στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο των επισφαλών απαιτήσεων, η εταιρεία αναγνώρισε νέες προβλέψεις ύψους 521,7 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των απομειωμένων απαιτήσεων να φτάσει τα 2,87 εκατ. ευρώ, έναντι 2,35 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Παρότι μέρος αυτών εκτιμάται ότι θα ανακτηθεί, η ανάγκη σχηματισμού τους καταδεικνύει τη σημασία διαρκούς εφαρμογής αυστηρών διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου.

Η Intracom Telecom

Η κυβέρνηση ενέκρινε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου «HERMES» της Intracom Telecom στις διατάξεις του νόμου 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων, χαρακτηρίζοντάς το ως στρατηγικής σημασίας έργο. Το σχέδιο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 43 εκατ. ευρώ και αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής μέσα από δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Για την υλοποίηση του «HERMES» προβλέπεται επιχορήγηση έως 20 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει σημαντικό μέρος των επιλέξιμων δαπανών που εντάσσονται στη «βιομηχανική έρευνα». Τα τελευταία 11 χρόνια, κύριος μέτοχος της εταιρίας είναι η Intracom Middle East FZE, με έδρα το Ντουμπάι, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου σε Ελβετό επενδυτή.