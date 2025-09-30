Η πελατειακή κίνηση του Σκλαβενίτη παρουσίασε αύξηση, με τον ημερήσιο μέσο όρο πελατών στα καταστήματα του ομίλου να φτάνει τους 712.000 το 2024, από 664.000 το 2023.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σκλαβενίτη, που περιλαμβάνει τις ΕΥΣ, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart, ανήλθε στα 5,56 δισ. ευρώ το 2024 από 5,16 δισ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 108,7 εκατ. ευρώ, ποσοστό 1,95% επί των πωλήσεων. Στην περίπτωση των ΕΥΣ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 4,65 δισ. ευρώ από 4,3 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ήταν 89,7 εκατ. ευρώ (1,93%).

Η πελατειακή κίνηση παρουσίασε αύξηση, με τον ημερήσιο μέσο όρο πελατών στα καταστήματα του ομίλου να φτάνει τους 712.000 το 2024, από 664.000 το 2023, ενώ σήμερα ανέρχεται σε 753.000. Στα καταστήματα της ΕΥΣ, οι επισκέπτες έφτασαν τους 638.000 ημερησίως το 2024, από 593.000 την προηγούμενη χρονιά.

Οι επενδύσεις του ομίλου το 2024 ανήλθαν σε 178 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 154 εκατ. αφορούσαν την ΕΥΣ. Στο πλαίσιο αυτό, λειτούργησαν νέα καταστήματα στη Ρόδο και την Ασπροβάλτα, ανακαινίστηκαν 21 σημεία πώλησης, μετεγκαταστάθηκε το κατάστημα στη Σούδα Χανίων και επεκτάθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα eMarket στα Ιωάννινα.

Το 2025 προβλέπεται λειτουργία νέων καταστημάτων στην Πάτμο και το Κρανίδι, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η λειτουργία του νέου Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου 75.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο. Προβλέπεται επίσης νέο Κέντρο Διανομής για το eMarket στα Σπάτα και ανακαίνιση 30 καταστημάτων.

Για την περίοδο 2026-2027, ο όμιλος προγραμματίζει επενδύσεις άνω των 350 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας την ανέγερση Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ψυγείου 45.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, την τοποθέτηση ηλεκτρονικών ετικετών τιμών, την ίδρυση 15 νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση 60 υφιστάμενων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το έργο The FoodHall στον Ρέντη, σε χώρο 50.000 τ.μ., με στόχο ημερήσια επισκεψιμότητα άνω των 20.000 ατόμων. Η επένδυση υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Σε επίπεδο απασχόλησης, η ΕΥΣ δημιούργησε το 2024 περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας και διέθεσε συνολικά 50 εκατ. ευρώ σε μισθολογικές αυξήσεις και παροχές. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 υλοποιήθηκαν νέες μισθολογικές παρεμβάσεις ύψους 31 εκατ. ευρώ για 29.500 εργαζομένους, με τον βασικό μισθό να διαμορφώνεται στα 960 ευρώ για άγαμους και στα 1.020 ευρώ για έγγαμους εργαζόμενους.

