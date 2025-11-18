Η νέα τηλεοπτική ταινία της Visa για τη χορηγία της EuroLeague είναι αφιερωμένη στους παθιασμένους με το μπάσκετ.

Η Publicis Greece εμπνέεται από τους “κολλημένους” φιλάθλους, που δεν μπορούν να αποχωριστούν το αγαπημένο τους άθλημα. Όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν κάνουν, το μπάσκετ τούς ακολουθεί παντού. Κανείς, όμως, δεν τους καταλαβαίνει, εκτός από τη Visa, που μοιράζεται το ίδιο πάθος και το ζει μαζί τους.

Σε μία ταινία, που την παραγωγή ανέλαβε η Takes 2 Productions, σε σκηνοθεσία Χρήστου Κανάκη και με τη συμμετοχή των Ματίας Λεσόρ και Σακίλ ΜακΚίσικ, το μπασκετικό θερμόμετρο ανεβαίνει, μιλώντας στην καρδιά των απανταχού φιλάθλων.

{https://youtu.be/7gqurd0Rtok?si=dZgNN6EhyDJL6MKx}