Πρόστιμο 2.000 ευρώ «έριξε» η Περιφέρεια Αττικής στο «Κυλικείο Καπετανάκης Γ. Κων/νος», που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025 και διαπιστώθηκε ότι το κυλικείο διέθετε προς πώληση προϊόντα με τιμές πάνω από τα νόμιμα όρια: Εσπρέσο μονός: πωλούνταν 1,85€, ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,65€ (υπέρβαση 0,20€). Καφές φίλτρου μονός: πωλούνταν 1,85€, ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,50€ (υπέρβαση 0,35€). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000€ ανά προϊόν, συνολικά 2.000€.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Με την αρ. πρωτ. 7329/13-11-2025 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ) ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΒΩΝ, 115 27, ΑΘΗΝΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05-11-2025, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση στο κυλικείο του νοσοκομείου τα είδη: α. εσπρέσο μονός στην τιμή 1,85 ευρώ ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,65 ευρώ δηλαδή υπέρβαση τιμής 0,20λ & β. καφές φίλτρου μονός 1,85 ευρώ ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1,50 ευρώ δηλαδή υπέρβαση 0,35 λ. κατά παράβαση των άρθρων 4,7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 115§2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 94130 (ΦΕΚ 5183/Β/06-10-2022) για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 115§6Β προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ ανά είδος) ήτοι συνολικό διοικητικό πρόστιμο 2.000 (δύο χιλιάδων ευρώ).