Μια σημαντική πρωτοβουλία που ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή της εικονικής πραγματικότητας στην παιδιατρική φροντίδα.

Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ξεκινά μια καινοτόμο συνεργασία με διεθνείς φορείς για τη χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR) στην ανακούφιση του πόνου και του άγχους των παιδιών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή VR σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου «Virtual Reality Implementation Project». Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνο ως μέσο απόσπασης της προσοχής, αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των μικρών ασθενών. Με την εφαρμογή του προγράμματος, το «Αγία Σοφία» γίνεται πρωτοπόρο στην Ελλάδα, φέρνοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία της παιδιατρικής φροντίδας και προτεραιοποιώντας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη νοσηλεία των παιδιών. Όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, «με τη φροντίδα να συναντά την τεχνολογία, μαζί με τους διεθνείς συνεργάτες μας κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα για τα παιδιά».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Πρώτη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για την ανακούφιση του πόνου και του άγχους σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη μιας καινοτόμου συνεργασίας με το Shriners Children’sHospital of Canada και την εταιρεία ImmersiveTechnology Invincikids of California, στο πλαίσιο του έργου «Virtual Reality Implementation Project». Η συνεργασία αυτή, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας των νοσηλευόμενων παιδιών μέσω της χρήσης τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνο ως μέσο απόσπασης της προσοχής αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών. Το έργο υλοποιείται χάρη στη στενή συνεργασία με την Ms. Kelly Thorstad, εκπροσώπου του Shriners Children’sHospital of Canada, τον Mr. Andre Bollaert, εκπροσώπου της Immersive Technology Invincikids ofCalifornia, την επιστημονική καθοδήγηση της Dr. Argerie Tsimicalis από το Mc Gill University of Canada, της κας Βασιλική Μάτζιου από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και της Ms. TinaAthanasoulias από Shriners Children’s Hospital of Canada.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη δημιουργία διεθνών δεσμών, που ανοίγουν τον δρόμο για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής προόδου. Με την υλοποίηση του «Virtual Reality Implementation Project», το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» γίνεται πρωτοπόρο στην Ελλάδα, φέρνοντας την καινοτομία στην παιδιατρική φροντίδα και θέτοντας στο επίκεντρο την ανακούφιση του παιδιατρικού πόνου και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη νοσηλεία. Με αυτό τον τρόπο το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή της εικονικής πραγματικότητας στην παιδιατρική φροντίδα στη χώρα μας, δίνοντας προτεραιότητα στην ανακούφιση του παιδιατρικού πόνου και στην ανθρωποκεντρική φροντίδα. Με την υλοποίηση του «Virtual RealityImplementation Project», η φροντίδα συναντά την τεχνολογία και μαζί με τους διεθνείς μας συνεργάτες, κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα για τα παιδιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1988967026119803161}