Στόχος της Τράπεζας είναι η προώθηση της υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης και η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού σε διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση της οικονομικής ευημερίας των πολιτών.

Κεντρικό άξονα των ενεργειών αποτελεί η εκπαίδευση. Η Alpha Bank συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών», σε συνεργασία με την ActionAid Hellas, το οποίο εντάσσεται στην πρωτοβουλία IQonomy. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου-λυκείου, αλλά και σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εντάξουν μαθήματα οικονομικής παιδείας στη σχολική διαδικασία. Έως σήμερα έχουν συμμετάσχει 14.700 μαθητές και 1.530 εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα.

Ανάλογες πρωτοβουλίες ξεδιπλώνονται και σε τοπικό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κατάστημα της Ρόδου, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις σε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο για την αξία της αποταμίευσης. Επιπλέον, μαθητές ιδιωτικού λυκείου στην Αθήνα παρακολούθησαν ειδικό σεμινάριο από τη Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας για την ιστορία του χρήματος και την αποταμίευση. Στο πλαίσιο του εορτασμού, η Alpha Bank διένειμε σε 400 νέους εργαζόμενους έναν ψηφιακό οδηγό χρηματοοικονομικών θεμάτων, ενώ σε συνεργασία με την ΜΚΟ People Behind διοργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις στο Ρέθυμνο για ηλικιωμένους και γονείς εργαζομένων, με έμφαση στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και την ασφάλεια στο e-banking.

Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η Τράπεζα προωθεί και προϊόντα που υποστηρίζουν έμπρακτα την αποταμίευση. Ο λογαριασμός «Έξυπνη Αποταμίευση» προσφέρει προνομιακό επιτόκιο έως 0,30% από το πρώτο ευρώ και διπλάσιους τόκους επιβράβευσης, ενώ ανοίγει εύκολα online. Επιπλέον, συνοδεύεται από την υπηρεσία Alpha Alerts για μεγαλύτερη ασφάλεια και δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης κινήσεων.

Στο πεδίο των επενδυτικών επιλογών, το πρόγραμμα «Alpha Δημιουργώ» δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης σε Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Με ευελιξία, εύκολη διαδικασία μέσω πάγιας εντολής και δυνατότητα πρόσβασης σε ελληνικές και διεθνείς αγορές, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κεφάλαιο μειώνοντας τον επενδυτικό κίνδυνο μέσω τακτικών συμμετοχών και επιδιώκοντας μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Alpha Bank είναι διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη των ενδιαφερόμενων πελατών.