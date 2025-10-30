Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 76 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ανακοίνωσε ισχυρή οικονομική επίδοση για το 9μηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή δυναμική του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας παρά τις αυξημένες προκλήσεις στο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 76 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Παράλληλα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,3% και ανήλθαν σε 194,7 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα που αποτυπώνει την ενίσχυση των κύριων δραστηριοτήτων του λιμανιού και την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών.

Η εικόνα του τρίτου τριμήνου ενίσχυσε περαιτέρω τη συνολική επίδοση, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση εσόδων και περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Η ΟΛΠ Α.Ε. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη βασίστηκε σε ισχυρή λειτουργική απόδοση σε καίριους τομείς, κυρίως στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στην κρουαζιέρα, ενώ ενισχυμένο παρέμεινε και το έσοδο παραχώρησης από τις Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ. Την ίδια στιγμή, το λιμάνι διατήρησε υψηλή ρευστότητα και οικονομική ευρωστία, παρά την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 26,5 εκατ. ευρώ και την καταβολή μερίσματος ύψους 48 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2024.

Ιδιαίτερα σημαντική ώθηση προήλθε από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της Προβλήτας Ι, όπου καταγράφηκε εκρηκτική αύξηση 32% στη συνολική εξυπηρέτηση φορτίων. Το εγχώριο φορτίο ενισχύθηκε κατά 15,3%, από 173.362 σε 199.873 TEUs, ακολουθώντας την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ την ίδια στιγμή τα φορτία μεταφόρτωσης σημείωσαν άλμα 44,1%, φτάνοντας τα 346.526 TEUs από 240.502 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον αυξανόμενο ρόλο του Πειραιά ως βασικής διεθνούς πύλης διαμετακόμισης.

Ο τομέας της κρουαζιέρας, που εξελίσσεται σε στρατηγικό άξονα για τον ΟΛΠ και τον ελληνικό τουρισμό ευρύτερα, συνέχισε την ανοδική του πορεία με αύξηση 10,2% στους επιβάτες homeport και 17,1% στους διερχόμενους επιβάτες. Συνολικά, 915.758 επιβάτες επιβιβάστηκαν ή αποβιβάστηκαν στον Πειραιά κατά το 9μηνο, ενώ 646.098 χρησιμοποίησαν το λιμάνι ως ενδιάμεσο σταθμό. Η ενίσχυση της κρουαζιέρας αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για ταξίδια στη Μεσόγειο και την αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού, που πλέον θεωρείται κορυφαίος προορισμός για μεγάλες διεθνείς εταιρείες.

Ανοδικές επιδόσεις καταγράφηκαν επίσης στην ακτοπλοΐα, με αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης. Ωστόσο, τα έσοδα του τομέα επηρεάστηκαν από την εφαρμογή τροπολογίας που προέβλεψε μείωση 50% στα τέλη πλοίων και επιβατών από την 1η Μαΐου 2025 και για διάστημα ενός έτους. Παρά τη μείωση των εσόδων, η εταιρεία τονίζει ότι η απόφαση αυτή υποστηρίζει τον τουριστικό και ακτοπλοϊκό κλάδο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνολικής ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Στον Τερματικό Σταθμό Αυτοκινήτων σημειώθηκε αύξηση 19,8% στη διακίνηση οχημάτων, που ανήλθαν σε 216.493 από 180.777 το προηγούμενο έτος. Αν και τόσο τα οχήματα μεταφόρτωσης όσο και τα εγχώρια φορτία ενισχύθηκαν σημαντικά, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 2,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ομαλοποίησης των συνθηκών στην εφοδιαστική αλυσίδα και της μείωσης των τελών αποθήκευσης σε σχέση με την ιδιαίτερα ενισχυμένη προηγούμενη χρονιά.

Αντίθετα, υποχώρησαν τα έσοδα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, κατά 12,3%, λόγω εργασιών συντήρησης στην Πλωτή Δεξαμενή ΙΙ καθώς και περιορισμού των προσωρινών θέσεων επισκευής στον Κεντρικό Λιμένα λόγω έργων εκβάθυνσης και αναβάθμισης υποδομών. Παρά τη συγκυριακή αυτή κάμψη, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν επένδυση για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της δραστηριότητας.

Η διοίκηση του ΟΛΠ επισημαίνει ότι η διατήρηση ισχυρής ταμειακής ρευστότητας και η πλήρης απαλλαγή από τραπεζικό δανεισμό δημιουργούν ισχυρή βάση για την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που περιλαμβάνει έργα εκσυγχρονισμού, επέκταση υποδομών και αξιοποίηση τεχνολογιών διαχείρισης φορτίων. Στρατηγικός στόχος, όπως τονίζεται, είναι η ενίσχυση του ρόλου του Πειραιά ως κορυφαίου διαμετακομιστικού κέντρου στην Ανατολική Μεσόγειο και κόμβου θαλάσσιων μεταφορών και τουρισμού.