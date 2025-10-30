Τι ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Περισσότερα από 950 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ERTNEWS, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «μεγάλη ροή πόρων προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, το μέτρο 23 ανέρχεται σε 178 εκατ. ευρώ, η βασική ενίσχυση σε 550–600 εκατ. ευρώ και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ σε 170–180 εκατ. ευρώ, δείχνοντας το μέγεθος της στήριξης.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε τη σημασία της κατάθεσης του Action Plan 2 στις 4 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας ότι κλείνει τα «πορτοπαράθυρα» που παλιότερα επέτρεπαν παρατυπίες και διασφαλίζει διαφάνεια στις πληρωμές.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, κάλεσε σε υπευθυνότητα και επιστημονική προσέγγιση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, ενώ χώρες που εφάρμοσαν εμβολιασμό, όπως η Τουρκία και η Ινδία, αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις εξαγωγές τους.

Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή κατά της Ευλογιάς, με καθηγητές των δύο Κτηνιατρικών Σχολών, εξετάζει ήδη το ζήτημα. Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η ευλογιά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, καθώς εκτεταμένα κρούσματα καταγράφονται και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν σοβαρά ζωικά νοσήματα.