Η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τα στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενο αλλοδαπού τραπεζικού λογαριασμού υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, εφόσον η φορολογική διοίκηση γνώριζε την ύπαρξή του και όφειλε να τα αναζητήσει εγκαίρως.

Η υπόθεση αφορούσε φορολογούμενο που είχε εισαγάγει στην Ελλάδα υψηλά χρηματικά ποσά, επικαλούμενος ότι προέρχονταν από λογαριασμό του στο εξωτερικό. Οι φορολογικές αρχές ξεκίνησαν έλεγχο, ζητώντας όμως τις κινήσεις των αλλοδαπών λογαριασμών μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας. Τα στοιχεία που παραλήφθηκαν αργότερα έδειξαν ότι τα εμβάσματα δεν προέρχονταν από τον αρχικά δηλωθέντα λογαριασμό, αλλά από άλλους συνδεδεμένους λογαριασμούς.

Η διοίκηση θεώρησε τα δεδομένα αυτά «συμπληρωματικά» και προχώρησε σε πράξη καταλογισμού μετά τη λήξη της παραγραφής, κάνοντας χρήση της δεκαετούς προθεσμίας.

Με την απόφαση 1413/2025, το ΣτΕ απέρριψε τη θέση αυτή, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση, αφού γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου λογαριασμού, όφειλε να έχει αναζητήσει τα σχετικά στοιχεία εντός της πενταετίας και δεν μπορεί εκ των υστέρων να τα χαρακτηρίσει «συμπληρωματικά» ώστε να παραταθεί η παραγραφή.

