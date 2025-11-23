Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τα στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενο αλλοδαπού τραπεζικού λογαριασμού υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, εφόσον η φορολογική διοίκηση γνώριζε την ύπαρξή του και όφειλε να τα αναζητήσει εγκαίρως.
Η υπόθεση αφορούσε φορολογούμενο που είχε εισαγάγει στην Ελλάδα υψηλά χρηματικά ποσά, επικαλούμενος ότι προέρχονταν από λογαριασμό του στο εξωτερικό. Οι φορολογικές αρχές ξεκίνησαν έλεγχο, ζητώντας όμως τις κινήσεις των αλλοδαπών λογαριασμών μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας. Τα στοιχεία που παραλήφθηκαν αργότερα έδειξαν ότι τα εμβάσματα δεν προέρχονταν από τον αρχικά δηλωθέντα λογαριασμό, αλλά από άλλους συνδεδεμένους λογαριασμούς.
Η διοίκηση θεώρησε τα δεδομένα αυτά «συμπληρωματικά» και προχώρησε σε πράξη καταλογισμού μετά τη λήξη της παραγραφής, κάνοντας χρήση της δεκαετούς προθεσμίας.
Με την απόφαση 1413/2025, το ΣτΕ απέρριψε τη θέση αυτή, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση, αφού γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου λογαριασμού, όφειλε να έχει αναζητήσει τα σχετικά στοιχεία εντός της πενταετίας και δεν μπορεί εκ των υστέρων να τα χαρακτηρίσει «συμπληρωματικά» ώστε να παραταθεί η παραγραφή.
Παραδείγματα
- Φορολογούμενος δηλώνει ότι διαθέτει λογαριασμό σε τράπεζα της Ελβετίας. Η διοίκηση γνωρίζει την ύπαρξη του λογαριασμού από παλαιότερη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, αλλά δεν ζητά εγκαίρως τα στοιχεία κινήσεων. Μετά την πενταετία, λαμβάνει μέσω διεθνούς συνδρομής στοιχεία που δείχνουν σημαντικές καταθέσεις. Η διοίκηση επιχειρεί να τα χρησιμοποιήσει ως «συμπληρωματικά». Το δικαστήριο κρίνει ότι δεν παρατείνεται η παραγραφή, διότι η φορολογική αρχή όφειλε να είχε προβεί σε έλεγχο εντός της πενταετούς περιόδου.
- Φορολογούμενος έχει γνωστό ακίνητο στη Γερμανία και δηλώνει ότι έλαβε χρήματα από ενοίκια και μεταβίβασή του. Η φορολογική διοίκηση, μολονότι γνωρίζει το ακίνητο από το έντυπο Ε9, δεν ζητά στοιχεία από τις γερμανικές αρχές εντός του χρόνου. Μετά την πενταετία λαμβάνει πληροφορίες για υψηλότερο τίμημα πώλησης και επιχειρεί έκδοση πράξης καταλογισμού στη δεκαετία. Το δικαστήριο απορρίπτει τη χρήση της δεκαετούς παραγραφής, διότι τα στοιχεία δεν θεωρούνται «συμπληρωματικά» αλλά «εκ των υστέρων».
- Εταιρεία με έδρα σε φορολογικό παράδεισο μεταφέρει χρήματα στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός της ήταν γνωστός στη διοίκηση από παλαιότερη έρευνα για ενδοομιλικές συναλλαγές. Παρά την προηγούμενη γνώση, οι αρχές δεν ζητούν εγκαίρως τις κινήσεις. Μετά την πενταετία λαμβάνουν στοιχεία που δείχνουν αναντιστοιχίες στα ποσά των εμβασμάτων και επιδιώκουν καταλογισμό στη δεκαετία. Το δικαστήριο κρίνει ότι η διοίκηση δεν μπορεί να επικαλεστεί συμπληρωματικά στοιχεία για να παρατείνει την παραγραφή, αφού είχε τη δυνατότητα και την υποχρέωση να ερευνήσει εγκαίρως.