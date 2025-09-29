Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 122,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,7% σε σχέση με τα 107,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Η ΟΛΠ ΑΕ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καταγράφοντας αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία, σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό για τη ναυτιλία και το εμπόριο.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 122,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,7% σε σχέση με τα 107,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από τον τομέα εμπορευματοκιβωτίων, την κρουαζιέρα και τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ. Αντίθετα, οι τομείς αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευής και ακτοπλοΐας παρουσίασαν μείωση, με τη σημαντικότερη κάμψη να παρατηρείται στην ακτοπλοΐα λόγω της μείωσης των λιμενικών τελών κατά 50% από τον Μάιο.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 46,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,3% σε σχέση με τα 40,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2024. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 48,1 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής και εξοπλισμό, ενώ ολοκλήρωσε την πρόωρη αποπληρωμή δύο δανείων, μηδενίζοντας τον τραπεζικό της δανεισμό. Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 682,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το τέλος του 2024.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong, τόνισε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του Λιμένα Πειραιώς απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Υπογράμμισε πως η ανάπτυξη συνδέεται με τη στρατηγική πράσινης μετάβασης, μέσω επενδύσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναγνώριση του ΟΛΠ ως μιας από τις πιο βιώσιμες εταιρείες της χώρας και η συμμόρφωση με τις αρχές ESG επιβεβαιώνουν τη δέσμευση για ισόρροπη οικονομική και κοινωνική πρόοδο.