Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευκαιρία να λάβουν σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών με και χωρίς αναπηρία, από τον πλέον επίσημο φορέα εκπαίδευσης, το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Η ΟΛΠ Α.Ε. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των επιβατών, μέσω της συνεργασίας της με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ).

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξυπηρέτηση–Παροχή Συνδρομής σε Επιβάτες με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & Μειωμένη Κινητικότητα», με στόχο την ενίσχυση της εξειδίκευσης και της ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΟΛΠ Α.Ε. σε θέματα συμπερίληψης και πρόσβασης όλων των επιβατών στις λιμενικές υπηρεσίες.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευκαιρία να λάβουν σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών με και χωρίς αναπηρία, από τον πλέον επίσημο φορέα εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων στην Ελλάδα, το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περισσότερα από 1.000 στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε., παρέχοντάς τους ενημέρωση και εξοικείωση με τις βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης και υποστήριξης ατόμων με οπτική αναπηρία, κινητική αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, κώφωση/βαρηκοΐα, νοητική, γνωστική, αναπτυξιακή ή ψυχική αναπηρία, καθώς και με λοιπές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά της ΟΛΠ Α.Ε. στη διαμόρφωση μιας θετικής και ασφαλούς ταξιδιωτικής εμπειρίας για όλους τους επιβάτες, προωθώντας παράλληλα τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2025, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας της ΟΛΠ Α.Ε.