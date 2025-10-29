Η συμφωνία προβλέπει ότι η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην εξαγορά του υπολοίπου 80% της ACS έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τη GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (GLS), η τελευταία δεν θα ασκήσει τον Οκτώβριο του 2025 το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς («call option») για το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε. (ACS).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών και γνωστοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2024, βάσει της οποίας η GLS είχε αποκτήσει το 20% της ACS έναντι 74 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το δικαίωμα αυτό, η Quest θα έχει τη δυνατότητα επαναγοράς του 20% των μετοχών της ACS από τη GLS, μέσω προσυμφωνημένου μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η ACS θα περάσει εξ ολοκλήρου στον έλεγχο της GLS, σηματοδοτώντας την οριστική αποχώρηση της Quest από τον κλάδο των ταχυμεταφορών. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 370 εκατ. ευρώ.