Ενημερωτικό έγγραφο προς τα μέλη του απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), προκειμένου να αποσαφηνίσει το πλαίσιο της υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, που αφορά νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, η πληθώρα εκκρεμοτήτων και ασάφειες γύρω από την εφαρμογή του μέτρου έχουν προκαλέσει «μεγάλη αναστάτωση σε χιλιάδες εμπόρους».

Σύμφωνα με τον ΕΣΑ, η υποχρέωση θεσπίστηκε με το άρθρο 219 του νόμου 5193/2025, το οποίο ορίζει ότι τα νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι πληρωμών στο πλαίσιο συναλλαγών με ιδιώτες οφείλουν να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα ορίζεται στην Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 245 του ίδιου νόμου, και όχι την 1η Νοεμβρίου, όπως έχει εσφαλμένα αναφερθεί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ο Σύλλογος προειδοποιεί πως, παρά τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης, οι τράπεζες ενδέχεται να μην έχουν ολοκληρώσει πλήρως την τεχνική δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS στους λογαριασμούς νομικών προσώπων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις για τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν φέρουν ευθύνη, αλλά κινδυνεύουν παρ’ όλα αυτά με πρόστιμο 1.500 ευρώ από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η αρχική προθεσμία διασύνδεσης με το σύστημα IRIS είχε τεθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2024, ωστόσο η γενική υποχρέωση εφαρμογής επεκτείνεται πλέον έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω του internet banking της συνεργαζόμενης τράπεζας, όπου δημιουργείται ο μοναδικός QR κωδικός της επιχείρησης, τον οποίο οι πελάτες θα σαρώνουν για να ολοκληρώνουν τις πληρωμές τους. Ο IBAN που θα δηλώνουν οι επαγγελματίες πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myaade.gov.gr.

Παράλληλα, ο ΕΣΑ υπενθυμίζει ότι το χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης του IRIS με POS ή παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση προβλέπονται στα 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά.

Ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του να επικοινωνήσουν άμεσα με τις τράπεζές τους, καθώς η διαδικασία ολοκλήρωσης της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS «δεν περιορίζεται στην απλή ενεργοποίηση μιας επιλογής στο internet banking». Όπως σημειώνεται, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες όπως αναβάθμιση POS, ενεργοποίηση QR codes, διασύνδεση e-shop με ERP, καθώς και δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών.