Η διάταξη τίθεται σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2025, γεγονός που, σύμφωνα με τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών, σημαίνει ότι η πραγματική ημερομηνία συμμόρφωσης είναι η 31η Οκτωβρίου και όχι η 1η Νοεμβρίου, όπως έχει ευρέως αναφερθεί.

Ανησυχία προκαλεί στους λογιστές η εφαρμογή της υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS από τις επιχειρήσεις, καθώς, όπως επισημαίνουν, οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, οι επιχειρήσεις που δεν θα δέχονται πληρωμές μέσω IRIS κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμων, ωστόσο οι λογιστές τονίζουν πως η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Η σχετική υποχρέωση καθιερώθηκε με τον νόμο 5193/2025, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με ιδιώτες –εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας– οφείλουν να αποδέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, όπως το IRIS.

Η διάταξη τίθεται σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2025, γεγονός που, σύμφωνα με τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών, σημαίνει ότι η πραγματική ημερομηνία συμμόρφωσης είναι η 31η Οκτωβρίου και όχι η 1η Νοεμβρίου, όπως έχει ευρέως αναφερθεί. Παρά ταύτα, επισημαίνεται ότι οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS σε εταιρικούς λογαριασμούς, αφήνοντας τα νομικά πρόσωπα σε αδιέξοδο ως προς τη συμμόρφωση.

Οι λογιστές προειδοποιούν ότι η έλλειψη τεχνικής ετοιμότητας και οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα για τις επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις χωρίς να ευθύνονται οι ίδιες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, αν και ο νόμος προβλέπει πρόστιμα από 10.000 έως 20.000 ευρώ για τη μη αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS, οι κυρώσεις αυτές δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.