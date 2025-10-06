Αντιμέτωπες με πρόστιμο 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικό και 20.000 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα είναι όσες επιχειρήσεις από την 1η Νοεμβρίου δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα θα είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό που ο πελάτης θα σαρώνει με την εφαρμογή της τράπεζας που χρησιμοποιεί.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο χωρίς προμήθειες, ενώ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Το μέτρο υπόσχεται άμεσες εισπράξεις για τους επαγγελματίες, χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και μεγαλύτερη διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα.

Tο ημερήσιο όριο για πληρωμές μέσω IRIS είναι στα 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το όριο για συναλλαγές μεταξύ φίλων (P2P) και από ιδιώτες προς επαγγελματίες (P2B) είναι στα 500 ευρώ ανά κατηγορία.

Στις συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων δεν υπάρχει καμία χρέωση. Στις πληρωμές προς επιχειρήσεις, η προμήθεια είναι εξαιρετικά χαμηλή -από 0,2% έως 0,5%- και επιβαρύνει μόνο την επιχείρηση, σε αντίθεση με τις κάρτες που φτάνουν μέχρι και 2%.

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα ημερήσια όρια συναλλαγών αυξάνονται, με τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μέσω IRIS P2P να φτάνουν έως τα 1.000 ευρώ ημερησίως και με μηνιαίο ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ, ενώ για τις συναλλαγές IRIS P2B το ημερήσιο όριο αυξάνεται επίσης στα 1.000 ευρώ, επιτρέποντας πληρωμές έως και 31.000 ευρώ τον μήνα.

Η χρήση του IRIS δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της χώρας. Από τα μέσα του 2026 προγραμματίζεται η διασύνδεση με το διατραπεζικό δίκτυο EuroPA, επιτρέποντας την αποστολή χρημάτων και προς ιδιώτες σε χώρες του εξωτερικού που συμμετέχουν στο εν λόγω δίκτυο, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, καθώς και κράτη της Σκανδιναβίας όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία και η Φινλανδία, αλλά και η Ανδόρρα.

