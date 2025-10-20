Τα νέα οχήματα αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΠΑΠ.

Τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα παρέδωσε η HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κηφισιάς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη θωράκιση ενός από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής.

Τα νέα οχήματα αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΠΑΠ, επιτρέποντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν σε δράσεις πρόληψης και περιπολίας κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και στη μεταφορά νερού και υλικών για αναδασώσεις και έργα ανάπλασης του Πεντελικού.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η HELLENiQ ENERGY επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας, η ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στη φύση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη — και η επένδυση στην πρόληψη και την πολιτική προστασία είναι ταυτόχρονα επένδυση στο κοινό μέλλον.

Κατά την τελετή παράδοσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε τη διαχρονική στήριξη της εταιρείας στην Πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας:

«Η HELLENiQ ENERGY έχει διαχρονικά σταθεί στο πλευρό της Πολιτείας σε κρίσιμες στιγμές. Στηρίξαμε δράσεις πολιτικής προστασίας και παρεμβάσεις σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Με τη δωρεά των τριών πυροσβεστικών οχημάτων, αναγνωρίζουμε τη σημασία του Πεντελικού ως ενός από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας. Η προστασία και η ανάπλασή του αποτελούν επένδυση στο μέλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, χαρακτήρισε τη δωρεά πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς:

«Η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής είναι κοινή υποχρέωση όλων μας. Η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Δήμων-μελών του Συνδέσμου και αποδεικνύει πως η υπεύθυνη εταιρική δράση μπορεί να αφήνει απτό και διαρκές θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία για τη συνέπεια και τη σταθερή της στήριξη».

Ο ΣΠΑΠ, που ιδρύθηκε το 1992, αποτελεί διαδημοτικό φορέα με αποστολή την προστασία, αποκατάσταση και ανάπλαση του Πεντελικού μέσα από δράσεις δασοπροστασίας, αναδάσωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Με πολυετή εμπειρία και διαρκή παρουσία, έχει καταστεί βασικός πυλώνας στην προσπάθεια διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής.