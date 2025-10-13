Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. και η θυγατρική της Τράπεζα Eurobank Α.Ε. προχώρησαν στην υπογραφή του term sheet με τη Fairfax, βάσει του οποίου η Eurobank θα αποκτήσει το 80% της Eurolife Life έναντι μετρητών.

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή σχεδίου συμφωνίας (Term Sheet) με τον καναδικό όμιλο Fairfax Financial Holdings Limited, για την εξαγορά της Eurolife FFH Life Insurance, κίνηση που σηματοδοτεί την επιστροφή της τράπεζας στον χώρο της ασφαλιστικής δραστηριότητας μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Η συμφωνία, συνολικής αξίας 813 εκατ. ευρώ, αφορά την απόκτηση του 80% της Eurolife Life, το οποίο σήμερα ανήκει στη Fairfax, και σηματοδοτεί τη μετάβαση της Eurobank σε ένα νέο στάδιο στρατηγικής ανάπτυξης με ισχυρή παρουσία στον τομέα bancassurance.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. και η θυγατρική της Τράπεζα Eurobank Α.Ε. προχώρησαν στην υπογραφή του term sheet με τη Fairfax, βάσει του οποίου η Eurobank θα αποκτήσει το 80% της Eurolife Life έναντι μετρητών, με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) περίπου 1,45 φορές, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank θα ελέγχει πλέον το 100% της Eurolife Life, ενώ θα διατηρήσει συμμετοχή 20% στη δραστηριότητα γενικών ασφαλίσεων της Eurolife General Insurance.

Η Eurolife Life θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, με μερίδιο 21% σε όρους μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (GWP) για το 2024 και προβλεπόμενα έσοδα περίπου 600 εκατ. ευρώ για το 2025. Πέρα από τη συνεργασία της με τη Eurobank μέσω του καναλιού bancassurance, η Eurolife διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής με περισσότερους από 1.200 συνεργάτες, πράκτορες και μεσίτες, ενισχύοντας την παρουσία της σε όλη τη χώρα.

Η συναλλαγή, όπως υπογραμμίζει η Eurobank, θα επιτρέψει την πλήρη ενοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurolife Life, αυξάνοντας τη βάση κερδοφορίας και ενισχύοντας τις προμήθειες της τράπεζας. Η Eurobank σχεδιάζει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της πλατφόρμας bancassurance, προσφέροντας μια ευρύτερη γκάμα καινοτόμων προϊόντων ασφάλισης και επενδύσεων, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Παράλληλα, η Fairfax θα αποκτήσει 45% της ERB Ασφαλιστικής Κύπρου (ERBA), της θυγατρικής γενικών ασφαλίσεων της Eurobank Limited, έναντι τιμήματος 59 εκατ. ευρώ, επίσης με δείκτη P/BV 1,45 φορές. Η Fairfax θα διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου 55% σε μεταγενέστερο χρόνο, εμβαθύνοντας έτσι τη συνεργασία των δύο πλευρών και στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η συμφωνία θεωρείται στρατηγικής σημασίας και για τις δύο εταιρείες, καθώς δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, συνδυάζοντας την εμπειρία της Eurobank στη διαχείριση πελατών και τη διανομή προϊόντων με την τεχνογνωσία της Fairfax στη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων. Η επένδυση της Fairfax στην κυπριακή θυγατρική εκλαμβάνεται, επίσης, ως ψήφος εμπιστοσύνης τόσο προς τη Eurobank Limited όσο και προς την κυπριακή οικονομία συνολικά.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών αναμένεται να έχει ουσιαστική θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου Eurobank. Οι προμήθειες και τα έσοδα από προμήθειες σε ενοποιημένο επίπεδο θα αυξηθούν κατά περίπου 12%, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI) εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 5%. Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά περίπου δύο λεπτά του ευρώ, ενώ η απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας θα ενισχυθεί κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Αντίθετα, λόγω της αναγνώρισης υπεραξίας, η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή θα μειωθεί προσωρινά κατά έξι λεπτά. Ο δείκτης CET1 του Ομίλου εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί αρνητικά κατά περίπου 120 μονάδες βάσης, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αμφισβήτηση η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank.

Η τράπεζα προτίθεται να ζητήσει την ταξινόμησή της ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (FICO), εφαρμόζοντας το λεγόμενο «Danish Compromise», ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 49 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR). Η εφαρμογή της αναμένεται να αποφέρει σημαντικά κεφαλαιακά οφέλη, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Eurobank στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Αλλαγές προβλέπονται και στη διοικητική διάρθρωση των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών. Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, μέχρι σήμερα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife Holdings, θα αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου στη Eurolife General Insurance και μη εκτελεστικού προέδρου στη ERB Ασφαλιστική Κύπρου. Ο Βασίλης Νικηφοράκης, οικονομικός διευθυντής της Eurolife Holdings, αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος της Eurolife General, ενώ ο Νίκος Δελένδας, γενικός διευθυντής πωλήσεων και ανάπτυξης προϊόντων, προτείνεται για διευθύνων σύμβουλος και μη εκτελεστικός πρόεδρος της Eurolife Life.

Οι συναλλαγές τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών και την ολοκλήρωση του αναλογιστικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence), ενώ η ολοκλήρωσή τους τοποθετείται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank. Η αποεπένδυση από τη Eurolife Holdings το 2016 αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, σε μία περίοδο όπου οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες υποχρεώθηκαν να αποεπενδύσουν περιουσιακά στοιχεία, μετά τις σοβαρές συνέπειες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σήμερα, η αποκατεστημένη χρηματοοικονομική ισχύς της Eurobank, της επιτρέπει την επαναπόκτηση ενός στρατηγικής σημασίας περιουσιακού στοιχείου, απαραίτητου για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών που σχετίζονται με διαχείριση περιουσίας και bancassurance. Παράλληλα, η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA θα συμβάλει, μέσω της τεχνογνωσίας της, στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα υποδηλώνει το σημαντικό ενδιαφέρον της για την ευρύτερη κυπριακή οικονομία».

Η Eurolife ΑΕΑΖ, σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2024, παρουσίασε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 17,6% και απόδοση ενεργητικού 3,8%, με καθαρά κέρδη 101,1 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού 3,54 δισ. ευρώ. Η εταιρεία κατέγραψε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 859,6 εκατ. ευρώ και έσοδα ασφάλισης 117,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις αποταμιευτικών προϊόντων τύπου Unit Linked αυξήθηκαν κατά 17,6%, αντιστοιχώντας πλέον στο 68,6% του συνόλου.

Με τη νέα συμφωνία, η Eurobank επαναφέρει υπό τον πλήρη έλεγχό της έναν από τους πιο δυναμικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας, επιδιώκοντας να καταστεί ηγέτης στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τραπεζοασφάλισης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί όχι μόνο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, αλλά και τη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου, που συνδυάζει τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες κάτω από την ίδια στρατηγική στέγη.