Από την έκδοση των 390 εκατ. μετοχών μέσω της συνδυασμένης προσφοράς, η Intralot άντλησε 429 εκατ. ευρώ.

Με ιδιαίτερα θετικό κλίμα υποδέχεται η αγορά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Intralot Α.Ε., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την άντληση περίπου 420 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ ανά μετοχή. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τον όμιλο, ο οποίος ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική του θέση και τη διεθνή παρουσία του, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της Bally’s.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι 1.263.707.073 νέες μετοχές της εταιρείας εισάγονται σήμερα προς διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς και της παράλληλης αύξησης κεφαλαίου σε είδος. Από την έκδοση των 390 εκατ. μετοχών μέσω της συνδυασμένης προσφοράς, η Intralot άντλησε 429 εκατ. ευρώ, με την τελική τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 1,10 ευρώ. Η ζήτηση υπερέβη υπερτριπλάσια των προσφερόμενων τίτλων, καθώς καταγράφηκαν αιτήσεις για 1,18 δισ. μετοχές.

Από τις νέες μετοχές, 100 εκατ. κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και 290 εκατ. στη Διεθνή Προσφορά. Στην εγχώρια αγορά συμμετείχαν τόσο ιδιώτες όσο και ειδικοί επενδυτές, με τις εγγραφές να υπερκαλύπτουν πολλαπλάσια το διαθέσιμο ποσό. Την κατανομή συντόνισαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, ενώ στη διεθνή προσφορά συμμετείχαν μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, όπως οι Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies και Barclays.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 398,8 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s, 90,1 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε είδος μέσω της έκδοσης 873.707.073 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής έκδοσης 1,30 ευρώ, προς τις εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC. Μετά τις δύο αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot διαμορφώνεται σε 560,34 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 1.867.802.694 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η νέα Intralot ξεκινά με καθαρό δανεισμό που αντιστοιχεί περίπου σε 3,2 φορές τα pro forma λειτουργικά της κέρδη, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι το 95% των EBITDA θα μετατρέπεται σε ελεύθερες ταμειακές ροές. Ο Νοτιοκορεάτης επενδυτής Σου Κιμ αναδεικνύεται πλέον μεγαλομέτοχος του νέου σχήματος, ελέγχοντας το 60% του μετοχικού κεφαλαίου.