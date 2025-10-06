Συνεχίζεται η στρατηγική ανάπτυξη με νέα καταστήματα σε Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, και Ρουμανία – Εγκαίνια στο Χαλάνδρι με νέο concept μέχρι το τέλος του έτους.

Ο όμιλος Fourlis, ηγετικός όμιλος λιανικού εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προχωρά με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη του δικτύου Foot Locker, εγκαινιάζοντας νέα καταστήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Foot Locker επεκτάθηκε στην Κρήτη, με το άνοιγμα νέου καταστήματος στο Ηράκλειο. Το κατάστημα φέρνει την εμπειρία της sneaker κουλτούρας πιο κοντά στους καταναλωτές της πόλης, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον με έμφαση στην καινοτομία και την ποικιλία προϊόντων.

Λίγο νωρίτερα, τον Αύγουστο, άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα Foot Locker στη Λάρισα, επί της οδού Παναγούλη, το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα και φιλοξενεί επιλεγμένες συλλογές από κορυφαία brands όπως Nike, Jordan, Adidas, Puma και New Balance.

Επιπλέον, τον Ιούνιο εγκαινιάστηκε νέο κατάστημα Foot Locker στο Ιάσιο της Ρουμανίας, πόλη με ιδιαίτερη εμπορική σημασία, ενώ η παρουσία στη χώρα ενισχύθηκε περαιτέρω με το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη ρουμανική αγορά.

Η στρατηγική ανάπτυξη συνεχίζεται, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα εγκαινιαστεί ένα ακόμη κατάστημα στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Το νέο κατάστημα θα είναι από τα πρώτα στην περιοχή που θα ενσωματώνει το ανανεωμένο concept Reimagined Evolution. Το νέο concept παρουσιάζει το “store of the future”, το οποίο δίνει έμφαση σε μια τολμηρή αρχιτεκτονική πρόσοψη, ξεχωριστό εσωτερικό περιβάλλον, διευρυμένες συλλογές υποδημάτων και αξεσουάρ, βιώσιμες πρακτικές, καθώς και σε δυναμικά ψηφιακά στοιχεία. Παράλληλα, εξοπλίζει τους sneaker ambassadors της Foot Locker, τους Stripers, με προηγμένα εργαλεία για την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Με το νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι, ο όμιλος Fourlis επενδύει σε καινοτόμα concepts και φέρνει στην ελληνική αγορά λιανικής νέες τεχνολογίες και omnichannel υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη του brand Foot Locker, δημιουργώντας μια αγοραστική εμπειρία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών και αναδεικνύει τη στρατηγική θέση του ομίλου στον κλάδο.

Η στρατηγική επένδυση του ομίλου Fourlis στη Foot Locker εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης που αξιοποιεί τη δυναμική και τις προοπτικές της αγοράς αθλητικών ειδών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο, καθώς ενισχύει τη θέση του στη λιανική αγορά της περιοχής και δημιουργεί σταθερή βάση για ανάπτυξη νέων συνεργασιών, ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και ακόμη μεγαλύτερη προσέγγιση των καταναλωτών.