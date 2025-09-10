Ο «Μαύρος Κύκνος» της Metlen, το Majestic και η αναζήτηση επενδυτών για την Πανεπιστημίου 53, η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ, η Fourlis και η Holland & Barrett

Ο «Μαύρος Κύκνος» της Metlen

Η Metlen βρέθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 αντιμέτωπη με έναν απρόσμενο «Μαύρο Κύκνο», όπως θα τον χαρακτήριζε ο ελληνομαθής Νασίμ Νίκολας Τάλεμπ. Το απρόβλεπτο αυτό γεγονός φέρει το όνομα Protos Project, ένα έργο που υλοποιεί από το 2020 η βρετανική θυγατρική της, M Power Projects, με στόχο την παραγωγή καθαρής ενέργειας από βιώσιμα απόβλητα, την αποτροπή ταφής απορριμμάτων και την παροχή χαμηλών εκπομπών ενέργειας σε τοπικές βιομηχανίες. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, η πρόοδος του έργου ανακόπηκε από σειρά απρόβλεπτων προκλήσεων. Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα τρίτου μέρους προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και πολλαπλές διακοπές εργασιών, ενώ η χρεοκοπία βασικού υπεργολάβου και η αποχώρηση ενός ακόμη από όλες τις περιφερειακές δραστηριότητές του όξυναν περαιτέρω τις δυσκολίες.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε αυξημένα κόστη και παράταση του χρονοδιαγράμματος πέραν των αρχικών προβλέψεων. Τον Ιούλιο συμφωνήθηκε επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκτέλεσης και επανεξετάστηκε ο προϋπολογισμός, με τις ζημίες να καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων. Η επίδραση ήταν εμφανής στα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής, καθώς το EBITDA της M Power Projects ανήλθε σε ζημίες 132 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού EBITDA 12 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η διοίκηση της Metlen διευκρίνισε ότι οι ζημίες αυτές αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο έργο και δεν επηρεάζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της M Power Projects. Παράλληλα, ενίσχυσε τους ελέγχους που σχετίζονται με τα συμβόλαια και την υλοποίηση έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ανίχνευση και αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων. Η εταιρεία έχει ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες για να αποζημιωθεί για τις απώλειες που δεν οφείλονται σε δική της ευθύνη. Παρά τον «Μαύρο Κύκνο» του Protos Project, η Metlen επιβεβαίωσε ότι παραμένει σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου της για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ το 2025.

Οι 4.978 εργαζόμενοι

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατέγραψε η Metlen στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας αισθητά το ανθρώπινο δυναμικό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 30 Ιουνίου ο μέσος όρος των εργαζομένων ανήλθε σε 4.978 για τον Όμιλο και 2.850 για την εταιρεία, έναντι 4.469 και 2.660 αντίστοιχα στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε αύξηση κατά 509 άτομα ή 11,4% για τον Όμιλο και κατά 190 άτομα ή 7,1% για την εταιρεία, εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μέσα στο πρώτο μισό του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο, σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας, η απασχόληση αυξήθηκε με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό, μόλις 1,74%, καθώς ο αριθμός των απασχολουμένων από 4.264.086 τον Ιούνιο του 2024 διαμορφώθηκε σε 4.338.342 τον Ιούνιο του 2025. Με απλά λόγια, η Metlen κινήθηκε με ρυθμούς πολλαπλάσιους σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας, ενισχύοντας την εικόνα της ως έναν από τους δυναμικότερους εργοδότες στη χώρα.

Αναμένοντας το Διοικητικό Εφετείο

Η Metlen αναμένει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορά στο καθεστώς λειτουργίας και τιμολόγησης της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που διαθέτει στον Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων. Η υπόθεση εκδικάστηκε προσφάτως, ύστερα από την έφεση που άσκησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η ΡΑΕ με αποφάσεις της άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο υπολογιζόταν η αποδοτικότητα των μονάδων ΣΗΘΥΑ. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, η θερμική ενέργεια που περιέχεται στο επιστρεφόμενο συμπύκνωμα δεν υπολογιζόταν πια στη συνολική απόδοση της μονάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσοστό του ηλεκτρισμού που αναγνωριζόταν ως «υψηλής απόδοσης», άρα και το οικονομικό όφελος της Metlen από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Η εταιρεία αντέδρασε ασκώντας προσφυγές τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στο Διοικητικό Εφετείο. Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης, ωστόσο το Διοικητικό Εφετείο, με την απόφαση 1652/2022, δικαίωσε τη Metlen, ακυρώνοντας τις αποφάσεις της ΡΑΕ ως παράνομες. Σημαντικό είναι ότι η απόφαση αυτή είχε αναδρομική ισχύ, κάτι που σημαίνει ότι η επίμαχη απόφαση της ΡΑΕ (569/2016) θεωρήθηκε σαν να μην εκδόθηκε ποτέ. Με βάση αυτό, η ΡΑΕ θα όφειλε να διορθώσει άμεσα την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά, με βάση παλαιότερες αποφάσεις. Ωστόσο, η ΡΑΕ άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής, οδηγώντας την υπόθεση εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο, όπου και εκδικάστηκε. Τώρα, η Metlen περιμένει την τελική κρίση του δικαστηρίου.

Η Holland & Barrett

Η Fourlis Συμμετοχών έκανε γνωστό στην οικονομική έκθεση πρώτου εξαμήνου 2025 πως θα κάνει χρήση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Wellness Market MAE, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα την βρετανική αλυσίδα Holland & Barrett. Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ θα γίνει με την έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Η Holland & Barrett είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως λιανεμπορικές επιχειρήσεις στην κατηγορία των προϊόντων υγείας και ευεξίας και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Η Wellness Market MAE διαθέτει σήμερα 11 καταστήματα Holland & Barrett σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Greek Yogurt Dynamo

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με την οποία, εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου «Greek Yogurt Dynamo» της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ στις διατάξεις του νόμου 4864/2021 για τις στρατηγικές επενδύσεις. Η επένδυση αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε προϊόντα γιαουρτιού και παγωτού, μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της μεταποιητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού 52,2 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» στον τομέα της αγροδιατροφής και συνοδεύεται από σημαντικά κίνητρα. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται φορολογική απαλλαγή ύψους 23,5 εκατ. ευρώ, καθώς και η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, ώστε να επισπευσθεί η υλοποίηση του σχεδίου. Η ΚΡΙ ΚΡΙ, που έχει κατακτήσει δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές, αντλεί περίπου το 70% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών της από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα ισχυρή ώθηση καταγράφεται στις πωλήσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία, οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της εξαγωγικής της στρατηγικής.

Η επένδυση της Fulgor

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε και η απόφαση της Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της Fulgor, θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια που ανήκει στον όμιλο Βιοχάλκο, στις διατάξεις του νόμου 4864/2021 περί στρατηγικών επενδύσεων. Η Fulgor, με έδρα στην Κόρινθο, εξειδικεύεται στην παραγωγή καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης, αποτελώντας κομβικό βραχίονα της Ελληνικά Καλώδια στην ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης και στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών διασύνδεσης στην Ελλάδα και διεθνώς. ωΤο έργο αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας της εταιρείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 76,5 εκατ. ευρώ. Η επένδυση συνοδεύεται από σημαντικά κίνητρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται φορολογική απαλλαγή ύψους 22,9 εκατ. ευρώ, καθώς και το καθεστώς ταχείας αδειοδότησης για την επιτάχυνση της υλοποίησης.

Πανεπιστημίου 53

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε τη διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ιστορικού κτιρίου στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα, που στέγαζε κάποτε το ξενοδοχείο Majestic. Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.574,40 τ.μ., κατασκευάστηκε το 1900 και έχει χαρακτηριστεί τόσο «έργο τέχνης» από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και «διατηρητέο» από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόκειται για ακίνητο που προέρχεται από την κληρονομία του ευεργέτη Αντωνίου Παπαδάκη.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο μισθωτής θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιώδη ανακαίνιση και ανακατασκευή του κτιρίου, με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων και κατ’ ελάχιστο 47 δωματίων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μικρών καταστημάτων που θα εξυπηρετούν την τοπική αγορά. Το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης εκτιμάται σε 7 έως 8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του βασικού εξοπλισμού. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται σε 35 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 15 χρόνια έπειτα από νέα εκτίμηση της μισθωτικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή. Οι εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών, ενώ η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ως προς το οικονομικό σκέλος, το μίσθωμα ορίζεται στα 6.500 ευρώ μηνιαίως για τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την ανακαίνιση, ενώ από το 9ο έτος αυξάνεται σε 13.000 ευρώ, με ετήσια προσαύξηση βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και επιπλέον δύο ποσοστιαίων μονάδων. Προβλέπεται επίσης περίοδος χάριτος έως τριών ετών, κατά την οποία θα καταβάλλεται μίσθωμα 5.000 ευρώ τον μήνα.

Το ιστορικό Majestic

Το Majestic υπήρξε ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της αθηναϊκής φιλοξενίας. Η ιστορία του ξεκινά το 1915, όταν ο επιχειρηματίας Γιώργος Βεντούρης ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Ιωάννη Υδραίο την ανέγερση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, που θα αποτελούσε δείγμα υψηλής αισθητικής και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Το ξενοδοχείο 80 δωματίων άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο του 1916. Με τις κορινθιακές κολώνες, το αέτωμα και τα περίτεχνα μπαλκόνια του, το Majestic κέρδισε γρήγορα τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία της πρωτεύουσας. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τον Απρίλιο του 1932 η Βιρτζίνια Γουλφ κατέλυσε εκεί, κατά τη δεύτερη επίσκεψή της στην Ελλάδα, καταγράφοντας μάλιστα την εμπειρία της στο προσωπικό της ημερολόγιο. Σταδιακά, το ξενοδοχείο επεκτάθηκε, φτάνοντας τα 100 δωμάτια. Παρέμεινε σε λειτουργία τουλάχιστον έως το 1968, διαγράφοντας μια μακρά πορεία που το καθιέρωσε ως σημείο αναφοράς για την αθηναϊκή κοσμική ζωή και την τουριστική ιστορία της πόλης. Μια πιθανή αναβίωσή του θα είναι ένα ιστορικό γεγονός.