Όμιλος Fourlis: Επιταχύνει τη δυναμική ανάπτυξης και επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το 2025

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA - Reuters: FRLr.AT - ISIN: GRS096003009), ηγετικός όμιλος λιανικού εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, σημαντική άνοδο στο περιθώριο μικτού κέρδους και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι. Ολοκληρώθηκε η αποενοποίηση της Trade Estates, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την οικονομική ευελιξία του ομίλου, ενώ συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Α’ εξαμήνου του 2025

  • Αύξηση εσόδων με επιταχυνόμενη δυναμική

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε €264,0 εκατ., αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2024, με τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων να επιταχύνεται στο +13,0% στο Β΄ τρίμηνο 2025.

  • Ισχυρή επίδοση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,9% στο Α΄ εξάμηνο 2025 από 46,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας, του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών.

  • Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής Ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 ανήλθε σε €5,7 εκατ.

  • Ανάκαμψη κερδοφορίας

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €9,0 εκατ., αυξημένα κατά 24,8% έναντι €7,2 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024.

  • Επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2025

Ο όμιλος επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα €600 εκατ. από €530 εκατ. το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε €38 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα €31,7 εκατ. του 2024.

  • Έμφαση στην οικονομική ευελιξία

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε €87,6 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2025 από €95,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία και απόδοση αξίας προς τους μετόχους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι επαρκές κεφάλαιο παραμένει διαθέσιμο για επενδύσεις, λειτουργικές ανάγκες και βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Επενδύσεις στην ανάπτυξη

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €12,9 εκατ., εκ των οποίων €3,4 εκατ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2 εκατ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €7,5 εκατ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

  • Ενισχυμένες αποδόσεις προς τους μετόχους

Τον Ιούλιο 2025 ο όμιλος κατέβαλε μέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Μέρισμα ανά μετοχή στα €0,12), με ποσοστό διανομής περίπου 38% των καθαρών κερδών. Επιπλέον, τον Αύγουστο 2025 προχώρησε σε ακύρωση 2.606.509 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε 4,9% του μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τους μετόχους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2025 θα παρουσιαστούν σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17:00, ώρα Ελλάδος (GMT+2) τόσο μέσω τηλεφωνικής συμμετοχής (audio conference) όσο και μέσω ζωντανής μετάδοσης στο Διαδίκτυο (online live webcast).

Μπορείτε να κάνετε εδώ click για πρόσβαση στις λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης

