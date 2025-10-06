Η Alfa γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική.

Μια σημαντική διεθνή κίνηση ανακοίνωσε η Alfa Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο της ζύμης και των κατεψυγμένων προϊόντων, προχωρώντας στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 70% της καναδικής εταιρείας Trio Bakery Inc.

Με τη συμφωνία αυτή, η Alfa γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών του Καναδά.

Η σχέση της Alfa με την καναδική αγορά ξεκίνησε το 2007, όταν τα προϊόντα της έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στα τοπικά σούπερ μάρκετ. Τα τελευταία 1,5 χρόνια, η εταιρεία έχει καταφέρει, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, να διευρύνει θεαματικά την παρουσία της, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 70% της αγοράς. Παράλληλα, περισσότερα από 26 προϊόντα της έχουν τοποθετηθεί σε μεγάλες αλυσίδες, όπως οι Sobeys, Loblaws και Metro.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξαγορά της Trio Bakery αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την περαιτέρω διεθνοποίηση της Alfa και την ενδυνάμωση του brand σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές παγκοσμίως.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις στο marketing και τη διαφήμιση στον Καναδά, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και την προετοιμασία για τη μελλοντική είσοδο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πρόεδρος και CEO της Alfa, Διονύσης Κουκουτάρης, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την Alfa και για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Είμαστε περήφανοι που γινόμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγή στη Βόρεια Αμερική. Η συνεργασία μας με την Trio Bakery δεν είναι απλώς μια εξαγορά, αλλά σηματοδοτεί μια γέφυρα που ενώνει την αυθεντική γεύση και την τεχνογνωσία της ελληνικής ζύμης με τον Καναδά – και σύντομα με ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο».

«Η Alfa ξεκίνησε από την Κοζάνη και σήμερα αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1952, η τεχνογνωσία μας στη ζύμη και η παραγωγή αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξής μας. Η διεθνής παρουσία με παραγωγικό δυναμικό, όπως στον Καναδά, δεν είναι απλώς επέκταση αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα που δημιουργεί νέες προοπτικές και επιταχύνει την εξωστρέφειά μας.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γεώργιος Κουκουτάρης, Αντιπρόεδρος και CMO της Alfa.