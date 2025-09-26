Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η η METLEN αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη συμπερίληψη, στηρίζοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π., «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο».

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2025, συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π. –με και χωρίς αναπηρία– υλοποίησαν το πρόγραμμα σε 91 σχολεία της Αττικής και της Λαμίας, προσεγγίζοντας 6.668 μαθητές/τριες και 294 εκπαιδευτικούς.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, στο οποίο ανταποκρίθηκαν 104 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υψηλή απήχηση και αποτελεσματικότητα του προγράμματος, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία (97,1%) το αξιολόγησε ως "πάρα πολύ χρήσιμο", επισημαίνοντας ότι:

Επηρέασε θετικά τις στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών/τριών, καλλιεργώντας ενσυναίσθηση.

Ενδυνάμωσε τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στη διδακτική πρακτική θεμάτων συμπερίληψης.

Εδραίωσε την πεποίθηση ότι η αναπηρία είναι κοινωνικό ζήτημα και όχι ατομικό πρόβλημα.



Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι οι μαθητές ήρθαν ουσιαστικά σε επαφή με αξίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την προσβασιμότητα και την ενεργή πολιτειότητα. Η άμεση επαφή με ανθρώπους με αναπηρία, η βιωματική διάσταση και η παιδαγωγική δύναμη του προγράμματος δημιούργησαν ένα βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα — τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στους ίδιους τους δασκάλους.

Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει ιδιαίτερη αξία για τη METLEN, αναδεικνύεται ως σημείο αναφοράς με ισχυρό συναισθηματικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας που δεν αφήνει κανέναν "εκτός".

Η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από την METLEN υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 10 και 17).

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο" του Σ.Κ.Ε.Π. υλοποιείται επιτυχώς από το 2009 και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.