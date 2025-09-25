Το σωματείο των εργαζομένων αμφισβητεί τόσο την αναγκαιότητα όσο και την ουσία μιας τέτοιας απόφασης, αφήνοντας αιχμές για τον πραγματικό στόχο της κίνησης.

Την αμέριστη στήριξή τους στη διοίκηση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» εκφράζουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας, μετά την επιβολή προστίμου ύψους 1,4 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Το σωματείο των εργαζομένων με δημόσια ανακοίνωσή του αμφισβητεί τόσο την αναγκαιότητα όσο και την ουσία μιας τέτοιας απόφασης, αφήνοντας αιχμές για τον πραγματικό στόχο της κίνησης.

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, παρατυπίες που εντοπίστηκαν σε κατάστημα της Νέας Χαλκηδόνας, όπου 36 ετικέτες δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Η επιβολή του προστίμου χαρακτηρίστηκε από το υπουργείο ως «παράδειγμα μηδενικής ανοχής», με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την τήρηση της διαφάνειας στην αγορά. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι βλέπουν πίσω από αυτή την κίνηση περισσότερο μια επικοινωνιακή στρατηγική παρά μια ουσιαστική παρέμβαση κατά της ακρίβειας.

«Άραγε, αποφάσεις αυτού του είδους συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των καταναλωτών; Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αντιμετωπίζεται με την κατάργηση του κίτρινου χρώματος στις ετικέτες;» σημειώνεται στην ανακοίνωση του σωματείου, όπου οι εργαζόμενοι θέτουν σειρά ρητορικών ερωτημάτων. Κατά την εκτίμησή τους, η έμφαση που δίνεται σε ζητήματα όπως η παρουσία ή όχι της ένδειξης «Αρχική Τιμή» δεν απαντά στις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών για την ακρίβεια, τα υπέρογκα ενοίκια ή τις χρεώσεις στην ενέργεια.

Με αιχμηρό τόνο, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν να μετατοπίσουν την υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια σε άλλες κατευθύνσεις». Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η νομιμότητα είναι ευθύνη της Πολιτείας, ωστόσο μια δίκαιη κοινωνία οφείλει να επιβάλλει κυρώσεις με κριτήρια ισονομίας και όχι με «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».

Παράλληλα, το σωματείο δίνει έμφαση στον ρόλο του προσωπικού της αλυσίδας, που όπως σημειώνεται «καθημερινά δίνει αγώνα να εξυπηρετήσει τους συνανθρώπους του και να ακούσει τα πραγματικά τους προβλήματα». Στο ίδιο μήκος κύματος, η ανακοίνωση αναδεικνύει τη βασική προτεραιότητα των εργαζομένων: «τη διασφάλιση των 35.250 θέσεων εργασίας, με αξιοπρέπεια και τους καλύτερους δυνατούς όρους αμοιβής και εργασίας».

Η συζήτηση γύρω από το πρόστιμο έχει προκαλέσει έντονη δημόσια αντιπαράθεση, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να δείξει ότι παρακολουθεί στενά την αγορά και δεν θα επιτρέψει παρεκκλίσεις που θίγουν τον καταναλωτή. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της εταιρείας θεωρούν ότι η κίνηση αυτή δεν προσφέρει λύσεις στα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, αλλά δημιουργεί εντυπώσεις.

Η εταιρεία «Σκλαβενίτης», η οποία διατηρεί σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δίνει προτεραιότητα στη διαφάνεια και στη στήριξη των πελατών της, αλλά και των εργαζομένων της. Η στήριξη που εκφράζει τώρα το σωματείο ενισχύει τη θέση της διοίκησης απέναντι στο πρόστιμο και προσθέτει μια ακόμη διάσταση στη δημόσια συζήτηση για το πώς η Πολιτεία επιλέγει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς.