Ο Όμιλος Jumbo ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Τα καθαρά κέρδη της Jumbo διαμορφώθηκαν στα 117,18 εκατ. ευρώ, έναντι 121,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, σε συγκρίσιμη βάση χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων του 2024, η κερδοφορία της Jumbo εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 5,1%, στα 111,48 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της Jumbo στο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 8,01%, φτάνοντας τα 497,28 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 53,86% από 55,27% πέρυσι. Παρά τις πιέσεις από τις διεθνείς μεταφορές και τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η διοίκηση της Jumbo εκτιμά ότι η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου θα αποτυπωθεί θετικά στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), η Jumbo κατέγραψε 165,36 εκατ. ευρώ, από 164,68 εκατ. ευρώ το 2024. Χωρίς την περσινή ασφαλιστική αποζημίωση, το EBITDA της Jumbo εμφανίζεται αυξημένο κατά 7%, με το περιθώριο να παραμένει άνω του 33%.

Καθοριστική για την πορεία του έτους θα είναι, όπως κάθε φορά, η εμπορική περίοδος των Χριστουγέννων, την οποία η διοίκηση της Jumbo θεωρεί κλειδί για τη διατήρηση της θετικής δυναμικής. Η εκτίμηση είναι ότι, εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων συνεχίσει στο 8%, τα καθαρά κέρδη της Jumbo μπορούν να διατηρηθούν στα περσινά οργανικά επίπεδα.

Στο μέτωπο της ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα της Jumbo στις 30 Ιουνίου 2025 υπερέβαιναν τις συνολικές δανειακές και μισθωτικές υποχρεώσεις κατά 309,79 εκατ. ευρώ, έναντι 372,51 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024. Μέχρι στιγμής, οι χρηματικές διανομές της Jumbo προς τους μετόχους ανέρχονται σε 131,5 εκατ. ευρώ, ενώ ολοκληρώθηκε και πρόγραμμα ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Το δίκτυο καταστημάτων της Jumbo αριθμεί σήμερα 89 σημεία: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Η στρατηγική ανάπτυξης της Jumbo προβλέπει κατά μέσο όρο δύο νέα υπερκαταστήματα τον χρόνο, με εξαγορές υφιστάμενων μισθωμένων καταστημάτων στην Ελλάδα, δύο νέα καταστήματα στην Κύπρο ως το 2030, ένα στη Βουλγαρία την επόμενη τριετία και συνεχή επέκταση στη Ρουμανία με ένα νέο κατάστημα ετησίως. Μέσω συνεργασιών franchise, η Jumbo έχει παρουσία με 41 καταστήματα σε επτά χώρες, ενώ εξετάζει νέες ευκαιρίες εκτός Ευρωζώνης.

Τέλος, η Jumbo επενδύει στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού της καταστήματος, στην κυβερνοασφάλεια και σε νέα κέντρα διανομής, με τη συνολική επένδυση να ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ.