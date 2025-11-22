Με οδηγό την εταιρική στρατηγική «Human × Car × Home», όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου επέδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη.

Η Xiaomi Corporation ("Xiaomi" ή ο "Όμιλος", κωδικός μετοχών: 1810), μια εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών και έξυπνης κατασκευής με τα smartphones και το έξυπνο hardware που συνδέονται με μια πλατφόρμα Internet of Things ("IoT") στον πυρήνα της, ανακοίνωσε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η απόδοση του Ομίλου κατά το τρίτο τρίμηνο συνέχισε την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 113,1 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 22,3% σε ετήσια βάση, και σηματοδοτώντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο που τα έσοδα ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια RMB. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 11,3 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 80,9% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σημαντικά τις προσδοκίες της αγοράς και φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα συνολικά έσοδα κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 340,4 δισεκατομμύρια RMB, πλησιάζοντας το επίπεδο του συνολικού έτους του προηγούμενου έτους, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 32,8 δισεκατομμύρια RMB, ξεπερνώντας ήδη το συνολικό ποσό του προηγούμενου έτους.

Με οδηγό την εταιρική στρατηγική «Human × Car × Home», όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου επέδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών, ο τομέας των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων (EV), της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών πέτυχε μια ιστορική ανάπτυξη κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας για πρώτη φορά θετικά έσοδα από τις δραστηριότητές του. Τα έσοδα από αυτόν τον τομέα ανήλθαν σε 29,0 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση άνω του 199% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τον τομέα των smartphone ανήλθαν σε 46,0 δισεκατομμύρια RMB, με τις παγκόσμιες αποστολές να διατηρούν την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για 21ο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από τον τομέα των προϊόντων IoT και lifestyle ανήλθαν σε 27,6 δισεκατομμύρια RMB, ενώ ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα AIoT της Xiaomi ξεπέρασε το 1,0 δισεκατομμύριο. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες διαδικτύου ανήλθαν σε 9,4 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε ετήσια βάση - φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η ισχυρή απόδοση όλων των επιχειρηματικών τομέων αποδεικνύει πλήρως τις εξαιρετικές ικανότητες του Ομίλου.

Η στρατηγική premiumization της Xiaomi σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων επιταχύνεται. Συγκεκριμένα, το Xiaomi YU7, που κυκλοφόρησε φέτος και τοποθετήθηκε ως «SUV πολυτελείας και υψηλής απόδοσης», έχει γίνει πολύ δημοφιλές και κατέχει την πρώτη θέση σε αριθμό πωλήσεων μεταξύ των μεσαίων και μεγάλων SUV για τρεις συνεχόμενους μήνες. Τον Οκτώβριο, έγινε το SUV με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες στην Κίνα. Το premium smartphone της Xiaomi, το Xiaomi 17, επίσης συγκέντρωσε σημαντική προσοχή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου Double 11, το Xiaomi 17 Pro Max εξασφάλισε διπλή πρωτιά σε όγκο πωλήσεων και έσοδα από πωλήσεις για εγχώρια smartphone με τιμή άνω των 6.000 RMB σε όλες τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα, καθιστώντας το ένα προϊόν με τεράστια επιτυχία στην premium αγορά.

Η Xiaomi Smart EV Business επιτυγχάνει για πρώτη φορά θετικό τριμηνιαίο εισόδημα από τις δραστηριότητές της, με τριμηνιαίες παραδόσεις που ξεπερνούν τις 100.000 μονάδες

Ο τομέας των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών της Xiaomi συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με έσοδα που έφτασαν τα 29,0 δισεκατομμύρια RMB το τρίτο τρίμηνο. Η επιχείρηση κατέγραψε για πρώτη φορά θετικά έσοδα από τις δραστηριότητές της ύψους 0,7 δισεκατομμυρίων RMB, σηματοδοτώντας μια νέα φάση υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι παραδόσεις των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων της Xiaomi συνέχισαν να αυξάνονται, με τις τριμηνιαίες παραδόσεις να ξεπερνούν τις 100.000 μονάδες, φτάνοντας το ρεκόρ των 108.796 οχημάτων. Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, οι συνολικές παραδόσεις έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων της Xiaomi ξεπέρασαν τις 260.000 μονάδες. Ο Όμιλος συνέχισε να επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών του. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Xiaomi είχε ανοίξει 402 κέντρα πώλησης έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων σε 119 πόλεις της ηπειρωτικής Κίνας.

Ο τομέας smartphone της Xiaomi σημειώνει σταθερή πρόοδο, με το μερίδιο αγοράς των premium smartphone στην ηπειρωτική Κίνα να αυξάνεται κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η επιχείρηση smartphone της Xiaomi διατήρησε σταθερή απόδοση, με έσοδα που έφτασαν τα 46,0 δισεκατομμύρια RMB. Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone ανήλθαν συνολικά σε 43,3 εκατομμύρια μονάδες, επιτυγχάνοντας ετήσια αύξηση για 9 συνεχόμενα τρίμηνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia, το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της Xiaomi σε αποστολές smartphone έφτασε το 13,6% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, εξασφαλίζοντας μια θέση στην πρώτη τριάδα της παγκόσμιας κατάταξης για 21ο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα smartphone της Xiaomi κατατάχθηκαν μεταξύ των τριών πρώτων σε 57 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Στην ηπειρωτική Κίνα, η Xiaomi κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε όρους πωλήσεων smartphone, με μερίδιο αγοράς 16,7%, κατατάσσοντας την μεταξύ των δύο πρώτων για 6 συνεχόμενα τρίμηνα.

Η στρατηγική premiumization του Ομίλου σημείωσε σημαντικές επιτυχίες. Σύμφωνα με στοιχεία τρίτων, στην ηπειρωτική Κίνα, το μερίδιο αγοράς της Xiaomi στις πωλήσεις smartphone στην κατηγορία τιμών 4.000-6.000 RMB έφτασε το 18,9%, σημειώνοντας αύξηση 5,6 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. Η ανταγωνιστικότητα της Xiaomi στην αγορά premium smartphone ενισχύθηκε σημαντικά. Η premium σειρά Xiaomi 17, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, είχε εξαιρετική απόδοση, με τις πωλήσεις του πρώτου μήνα να αυξάνονται κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη σειρά Xiaomi 15 σε ετήσια βάση. Μεταξύ αυτών, τα μοντέλα Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% των πωλήσεων, βελτιστοποιώντας περαιτέρω τη δομή των προϊόντων.

Ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα AIoT της Xiaomi ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο. Το πρώτο εργοστάσιο έξυπνων οικιακών συσκευών ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του.

Ο τομέας των προϊόντων IoT και lifestyle του Ομίλου σημείωσε σταθερή ανάπτυξη, με έσοδα που έφτασαν τα 27,6 δισεκατομμύρια RMB το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε ετήσια βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 23,9%. Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το πρώτο εργοστάσιο έξυπνων οικιακών συσκευών της Xiaomi ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του, σηματοδοτώντας την καθιέρωση από τον Όμιλο μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής αλυσίδας που καλύπτει το σχεδιασμό, την έρευνα και ανάπτυξη, την κατασκευή και τον έλεγχο για τον τομέα των μεγάλων οικιακών συσκευών. Το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ετήσια παραγωγική ικανότητα 7 εκατομμυρίων κλιματιστικών και θα υποστηρίξει πλήρως την επιχείρηση premium οικιακών συσκευών του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Xiaomi συνέχισε να εμπλουτίζει τη γκάμα των tablet της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia, τα tablet της Xiaomi κατατάχθηκαν μεταξύ των πέντε πρώτων σε παγκόσμιες αποστολές και μεταξύ των τριών πρώτων σε αποστολές στην ηπειρωτική Κίνα. Τα wearables της Xiaomi διατήρησαν την ηγετική τους θέση, με τις αποστολές να κατατάσσονται στην 1η θέση παγκοσμίως και στη 2η θέση στην ηπειρωτική Κίνα. Οι αποστολές ακουστικών TWS κατατάχθηκαν στη 2η θέση παγκοσμίως και στην 1η θέση στην ηπειρωτική Κίνα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT (εξαιρουμένων των smartphone, tablet και φορητών υπολογιστών) στην πλατφόρμα AIoT της εταιρείας αυξήθηκε σε 1.035,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 20,2% σε ετήσια βάση. O αριθμός των χρηστών με πέντε ή περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες στην πλατφόρμα AIoT της (εξαιρουμένων των smartphone, tablet και φορητών υπολογιστών) έφτασε τα 21,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 26,1% σε ετήσια βάση. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο αριθμός των μηνιαίων ενεργών χρηστών (MAU) του Xiaomi Home App αυξήθηκε σε 114,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 14,4% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες διαδικτύου έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τον αριθμό των μηνιαίων ενεργών χρηστών παγκοσμίως να ξεπερνά τα 740 εκατομμύρια

Ο τομέας των υπηρεσιών διαδικτύου διατήρησε σταθερή απόδοση, με τα έσοδα να φτάνουν τα 9,4 δισεκατομμύρια RMB το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε ετήσια βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους του τομέα παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, στο 76,9%. Τα έσοδα της Xiaomi από υπηρεσίες διαδικτύου στο εξωτερικό έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 19,1% σε ετήσια βάση. Καθώς η βάση χρηστών των υπηρεσιών διαδικτύου συνέχισε να επεκτείνεται, τόσο οι MAU παγκοσμίως όσο και στην ηπειρωτική Κίνα έφτασαν σε νέα ρεκόρ. Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι MAU παγκοσμίως έφτασαν τα 741,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε ετήσια βάση. Οι MAU στην ηπειρωτική Κίνα έφτασαν τα 187,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 11,6% σε ετήσια βάση.

Διπλασιάζει τις βασικές τεχνολογίες με τριμηνιαία επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη που φτάνει στο ιστορικό υψηλό των 9,1 δισεκατομμυρίων RMB

Η Xiaomi συνέχισε να αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις της σε έρευνα και ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη για το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 9,1 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 52,1% και καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Τα συνολικά έξοδα Ε&Α για τα τρία πρώτα τρίμηνα έφτασαν τα 23,5 δισεκατομμύρια RMB και ο Όμιλος προβλέπει ότι οι συνολικές επενδύσεις του σε Ε&Α για το 2025 θα ξεπεράσουν τα 30 δισεκατομμύρια RMB. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το συνολικό προσωπικό Ε&Α της Xiaomi έφτασε το ρεκόρ των 24.871 ατόμων.

Η Xiaomi έχει επιτύχει μια σημαντική καινοτομία στον τομέα των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Τον Σεπτέμβριο, παρουσίασε το Xiaomi-MiMo-Audio, ένα μεγάλο μοντέλο φωνής ανοιχτού κώδικα, δημιουργώντας ένα ολιστικό στρατηγικό οικοσύστημα που καλύπτει τις βασικές λειτουργίες των βασικών μοντέλων. Τον Νοέμβριο, η Xiaomi παρουσίασε τις φουτουριστικές λύσεις έξυπνου σπιτιού Xiaomi Miloco, σηματοδοτώντας μια πρωτοποριακή προσπάθεια στον κλάδο για την εξερεύνηση της έξυπνης διαβίωσης στο σπίτι με τη χρήση τεχνολογιών μεγάλων μοντέλων και την αναδιαμόρφωση της εμπειρίας της αλληλεπίδρασης στην έξυπνη διαβίωση στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, η Xiaomi παρουσίασε επίσημα το λειτουργικό σύστημα νέας γενιάς, το Xiaomi HyperOS 3, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις στη βασική εμπειρία, τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο λειτουργικό σύστημα παρέχει βελτιωμένη τεχνολογική υποστήριξη για τα premium smartphone, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα προϊόντα οικοσυστήματος της εταιρείας. Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου έξυπνων οικιακών συσκευών ολοκληρώνει την τριπλή επιτυχία της Xiaomi στον τομέα της έξυπνης κατασκευής, ενισχύοντας τις παραγωγικές της δυνατότητες σε smartphone, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έξυπνες οικιακές συσκευές και εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο.