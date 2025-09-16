Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αφορά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ.

Το δάνειο θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα αποτελείται από έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην ελληνική επικράτεια, αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Η σχετική απόφαση είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Σεπτεμβρίου, προβλέποντας συνολικό ποσό έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο όριο τα 350 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης ανά ομολογία ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ.

Το επιτόκιο θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, όπου θα συμμετάσχουν Ειδικοί Επενδυτές, και θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς. Το εύρος απόδοσης θα δημοσιοποιηθεί μία ημέρα πριν την έναρξη της προσφοράς, ύστερα από διαδικασία pre-marketing που θα λάβει υπόψη τόσο τις συνθήκες της αγοράς όσο και την οικονομική θέση του ομίλου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η καταβολή των κεφαλαίων θα πιστοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επισημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων. Σε περίπτωση μη κάλυψης τουλάχιστον των 350 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα δεσμευμένα κεφάλαια θα αποδεσμευθούν ατόκως εντός δύο εργάσιμων ημερών. Για διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.