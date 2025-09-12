Games
Ο Αντώνης Βαρθολομαίος νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ

Δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου της Αρχής, την ανάπτυξη μιας υγιούς αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Από τις 18 Αυγούστου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο κ. Αντώνης Βαρθολομαίος ως νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ο νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ τοποθετήθηκε με εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακακή και εγκρίθηκε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου της Αρχής είναι τετραετής.

Ο κ. Βαρθολομαίος έχει διανύσει μια μακρά πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ ενώ έχει θητεύσει και σε σημαντικές εταιρείες του Δημοσίου τομέα όπως στην ΕΥΔΑΠ ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και στο ΤΑΙΠΕΔ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και για τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας επιτυγχάνοντας τον πλήρη μετασχηματισμό της Τράπεζας και ολοκληρώνοντας με επιτυχία την απορρόφηση του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC και την συγχώνευση με την Τράπεζα Αττικής.

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε:
«Αναλαμβάνω τη θέση του Προέδρου της ΕΕΕΠ με αίσθημα ευθύνης και την δέσμευση να εργαστώ, μαζί με τα μέλη και τα στελέχη της Επιτροπής, για την περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου της Αρχής, την ανάπτυξη μιας υγιούς αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η ΕΕΕΠ θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια την αποστολή της, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.»

