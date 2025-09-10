Games
Τα Public στηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη με 200 υποτροφίες αξίας 500€ μέσω της πλατφόρμας Public Courses

Τα Public στηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη με 200 υποτροφίες αξίας 500€ μέσω της πλατφόρμας Public Courses
Κάλυψη μέχρι και του 84% των διδάκτρων για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της πλατφόρμας Public Courses σε τομείς αιχμής όπως AI, Data Science και Digital Marketing.

Αναγνωρίζοντας την συνεχή ανάγκη για αναβάθμιση ή επανεκπαίδευση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στο σημερινό περιβάλλον, τα Public εγκαινίασαν πρόσφατα την πλατφόρμα Public Courses για την κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών, των οικογενειών και των νέων. Με στόχο την παροχή ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενισχύουν την εκπαιδευτική τους πρωτοβουλία με τη διάθεση 200 εκπαιδευτικών voucher αξίας 500€ το καθένα. Η νέα πρωτοβουλία προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα σπουδών με επιδότηση διδάκτρων έως 84%.

Τα προγράμματα ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου και ειδικεύονται σε τομείς της σύγχρονης οικονομίας με μεγάλη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), Data Science και Business Analytics, Finance και Project Management, Digital Marketing, Human Resources με διεθνή αναγνώριση SHRM, Programming και Sports Analytics, καθώς και Business & Entrepreneurship.

Στις παροχές της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται:

  • 1-on-1 Mentoring από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς
  • Εξατομικευμένη υποστήριξη στη δημιουργία βιογραφικού, LinkedIn profile και στην εύρεση εργασίας (Career Coaching)
  • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση & Credly Badge
  • Αποκλειστικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης

Η επιδότηση ισχύει για τους πρώτους 200 αιτούντες, ενώ οι θέσεις αναμένεται να καλυφθούν άμεσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο: https://courses.public.gr/scholarships/.

Η πλατφόρμα Public Courses δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Workearly, τη Νο1 πλατφόρμα εξατομικευμένης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και προσφέρει μια πλήρως ψηφιακή, διαδραστική και ευέλικτη εμπειρία μάθησης. Τα Public Courses συνιστούν μια στρατηγική επένδυση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οικοσύστημα που υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη, καθιστώντας τη μάθηση αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας.

