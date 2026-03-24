36χρονος εντόπιζε νεαρές κοντά σε σταθμούς του Μετρό τις επιτίθονταν και τις θώπευε σε διάφορα σημεία του σώματος.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 36χρονου «δράκου» του Πειραιά, ο οποίος συνελήφθη στις 16 Μαρτίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή. Η δημοσιοποίηση έγινε κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.

Σύμφωνα με τις έρευνες, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ο 36χρονος εντόπιζε νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, κοντά σε σταθμούς του Μετρό στον Πειραιά, τις θώπευε σε διάφορα σημεία του σώματός τους και σε μία περίπτωση επιχείρησε να βιάσει μία από αυτές. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων φτάνει τις 7 γυναίκες. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιων εγκλημάτων και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Δείτε τα στοιχεία του εδώ