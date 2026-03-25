Ούτε ένας δεν διαφοροποιήθηκε από τον νόμο Κυρανάκη.

Ουκ ολίγοι «γαλάζιοι» βουλευτές είχαν πλευρίσει τους ταξιτζήδες το τελευταίο διάστημα και τους διαβεβαίωναν ότι θα είναι δίπλα τους στην αντιπαράθεση με το νομοσχέδιο που θα έφερνε στη Βουλή ο Κυρανάκης.

Βλέπετε οι ταξιτζήδες με τις οικογένειές τους αποτελούν ένα πολύ ικανό εκλογικά σώμα και οι «γαλάζιοι» βουλευτές χρειάζονται τα κουκιά τους.

Όταν όμως τη Δευτέρα που ψηφίζονταν στη Βουλή το νομοσχέδιο ούτε ένας δεν διαφοροποιήθηκε.

«Τι να κάνουμε, θα μας διαγράψει ο Μητσοτάκης», ήταν οι δικαιολογίες.

Οι οποίοι ταξιτζήδες αποφάσισαν να τους διαγράψουν όλους μαζί!

Τ.Τε.