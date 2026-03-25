Την Παρασκευή οι βροχές θα απλωθούν σε όλη τη χώρα και μετά το μεσημέρι οι βροχές θα φτάσουν και στην Αττική. Μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι έντονες σε συγκεκριμένες περιοχές. Ταυτόχρονα ο καιρός φαίνεται να είναι άστατος με βροχές τις πρώτες μέρες του Απριλίου.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές έρχεται από την Πέμπτη στην Ελλάδα. Ο Σάκης Αρναούτογλου έδωσε τον καιρό έως τις αρχές Απριλίου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις περισσότερες βροχές που έρχονται από το βράδυ της Πέμπτης από τα δυτικά της Ελλάδας. Μάλιστα αναμένονται πυκνά χιόνια σε υψόμετρα πάνω από 1200 μέτρα.

Την Παρασκευή οι βροχές θα απλωθούν σε όλη τη χώρα και μετά το μεσημέρι οι βροχές θα φτάσουν και στην Αττική. Μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι έντονες σε συγκεκριμένες περιοχές. Ταυτόχρονα ο καιρός φαίνεται να είναι άστατος με βροχές τις πρώτες μέρες του Απριλίου.

Η ΕΜΥ για τον καιρό

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-03-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βορειοδυτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, από το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα το πρωί και στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.