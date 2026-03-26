...Χωρίς να είναι βέβαιον ότι θα είναι υποψήφια μαζί του και όχι με τον Αλέξη Τσίπρα.

Στη μεγάλη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών φιλοδοξεί να «ψαρέψει» το ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε μια σειρά προσώπων που είναι σήμερα πολιτικά ανέστια.

Μεταξύ αυτών είναι και η βουλευτής Αθηνά Λινού, η οποία κατά πληροφορίες αναμένεται να δώσει το παρών στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και να συμμετάσχει στη που θα έχει αντικείμενο την κοινωνική ατζέντα.

Η κυρία Λινού προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι το 2009 ήταν υποψήφια βουλευτής στην Β' Αθηνών.

Από την άλλη, η πιθανολογούμενη παρουσία της στο συνέδριο δεν είναι βέβαιο ότι θα σηματοδοτήσει και την ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ, καθώς κατά ασφαλείς πληροφορίες, η Αθηνά Λινού διατηρεί σταθερό δίαυλο επικοινωνίας και με το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως συμβαίνει πολλές φορές με τους βουλευτές, φιλοδοξούν να έχουν αρκετές πόρτες ανοιχτές για να "διαλέξουν" όταν πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Όλα αυτά με την επισήμανση πως η γνωστή γιατρός έχει κατά καιρούς αφήσει να εννοηθεί πως δεν είναι βέβαιο πως στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφια.

Ε.Σ.