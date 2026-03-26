Η Αρχή για το Ξέπλυμα, οι επενδύσεις των Αντετοκούνμπο στο real estate, η Novacop Energy, το ΔΑΑ, η Aktor LNG, η HELLENiQ Petroleum και η Cosmote και το Shares2You της Deutsche Telekom

Η Αρχή για το Ξέπλυμα

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιήθηκε ο Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και επανακαθορίσθηκε η οργανωτική δομή, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και ο τρόπος λειτουργίας της Αρχής, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας και των ελέγχων. Η βασική αλλαγή αφορά κυρίως στην οργανωτική διάρθρωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της Αρχής. Προβλέπεται πιο αναλυτική δομή διοίκησης και υπηρεσιών, με καθορισμένα ιεραρχικά επίπεδα, καθώς και σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μονάδων και των υπηρεσιών. Παράλληλα, ορίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες του Προέδρου, των μελών και των οργανικών μονάδων, καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας, συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, ο Πρόεδρος παραμένει ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού, ωστόσο πλέον καθορίζονται πιο αναλυτικά οι αρμοδιότητές του. Μεταξύ άλλων, εποπτεύει τη συνολική λειτουργία της Αρχής, διευθύνει τις εργασίες της, προεδρεύει στις συνεδριάσεις των Μονάδων, αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων, συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας και αποφασίζει για την εκπροσώπηση της Αρχής σε επιτροπές και συνεργασίες με άλλους φορείς. Επιπλέον, ενισχύεται ο ρόλος του στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη διαχείριση υποθέσεων, καθώς μπορεί να καθορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας των Μονάδων, τα κριτήρια προτεραιοποίησης υποθέσεων προς έρευνα, να αναθέτει πραγματογνωμοσύνες και ελέγχους, να αποφασίζει για την τύχη υποθέσεων μετά την εξέτασή τους και να υπογράφει πράξεις όπως εκθέσεις, πρακτικά, μνημόνια συνεργασίας και διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, ο Πρόεδρος αποκτά σαφώς ορισμένες αρμοδιότητες σε θέματα προσωπικού, όπως αξιολόγηση υπαλλήλων, αποσπάσεις προσωπικού, αποζημιώσεις υπερωριών, καθώς και σε θέματα εκπαίδευσης, συνεργασίας με άλλες αρχές και επεξεργασίας δεδομένων.

Οι επενδύσεις των Αντετοκούνμπο στο real estate

Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι επενδύσεις της οικογένειας Αντετοκούνμπο στον τομέα του real estate, μέσω της σύστασης μιας ακόμη εταιρείας μέσα σε διάστημα λίγων μόλις μηνών. Μετά την ίδρυση της Original Vader με μετοχικό κεφάλαιο 2,3 εκατ. ευρώ, καθώς και των Original Vader One με μετοχικό κεφάλαιο 400.000 ευρώ και Original Vader Two με μετοχικό κεφάλαιο 1,91 εκατ. ευρώ, στις 24 Μαρτίου συστάθηκε μία ακόμη εταιρεία, η Original Vader Three Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο 2,43 εκατ. ευρώ. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι κυρίως η αγορά και πώληση ακινήτων, οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της οικογένειας στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Άλεξ Αντετοκούνμπο και η Ιωάννα Προκοπίου (δεν πρόκειται για τη δευτερότοκη κόρη του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου).

Η Novacop Energy

Στην ίδρυση της Novacop Energy ΑΕ προχώρησαν δύο εταιρείες που συνδέονται με τον Όμιλο Κοπελούζου, η Corpo Holding και η Φαέθων Υποδομών. Το αντικείμενο δραστηριότητας της Novacop Energy ΑΕ είναι ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκπόνηση τεχνικών και ενεργειακών μελετών, την παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών, τη συμμετοχή σε έργα υποδομών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, την εμπορία και διαχείριση καυσίμων, την ανάπτυξη ενεργειακών έργων, τη συμμετοχή σε επενδύσεις και εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με ακίνητα, μεταφορές, τουρισμό, διαφήμιση και συστήματα στάθμευσης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 50.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Πρόεδρος και CEO της Novacop Energy ανέλαβε ο Χρήστος Κοπελούζος.

Το ΔΑΑ και η κρίση στη Μέση Ανατολή

Σήμερα θα ενημερώσει τους αναλυτές η Διοίκηση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και για τις προοπτικές του 2026 με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις προβλέψεις για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το 2025 η επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε τους 34 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7%, ωστόσο τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά περίπου 12%, ενώ το EBITDA υποχώρησε περίπου 7%. Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 18%, κυρίως λόγω αυξήσεων μισθών, υπηρεσιών τρίτων, συντηρήσεων και έκτακτων επιβαρύνσεων. Η αύξηση των εξόδων σε συνδυασμό με τη μείωση της κερδοφορίας αποτελεί ήδη ένα αρνητικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να επιδεινωθεί αν υπάρξει επιβράδυνση της επιβατικής κίνησης λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι παράγοντας προβληματισμού, καθώς περίπου το 7,5% της συνολικής επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου συνδέεται με την περιοχή αυτή. Ο πόλεμος ήδη επηρεάζει την επιβατική κίνηση από τις πληγείσες περιοχές και, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί σημαντική συνολική επίπτωση, μια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ενδέχεται να επιδράσει στα έσοδα του αεροδρομίου. Αλλά μια οι παράπλευρες επιπτώσεις είναι ανάλογα ανησυχητικές. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βρίσκεται σε φάση μεγάλου επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ έως το 2032 για την επέκταση των εγκαταστάσεων και την αύξηση της δυναμικότητας. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού και αύξησης κεφαλαίου, γεγονός που αυξάνει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομικής συγκυρίας ή αύξησης των επιτοκίων. Ήδη τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν, κυρίως λόγω του κόστους χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος. Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του αεροδρομίου, το οποίο θέτει ανώτατο όριο απόδοσης στις αεροπορικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μείωσης της επιβατικής κίνησης, η εταιρεία δεν μπορεί εύκολα να αυξήσει τις χρεώσεις για να αντισταθμίσει τις απώλειες εσόδων, γεγονός που μπορεί να πιέσει περαιτέρω την κερδοφορία. Για όλα αυτά τα ζητήματα αναμένεται να δεχθεί πλήθος ερωτήσεων ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη των αναλυτών.

Η HELLENiQ Petroleum

Η HELLENiQ Petroleum προχώρησε σε σημαντική δωρεά προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναλαμβάνοντας την κάλυψη του κόστους για την υλοποίηση έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ». Το συνολικό ύψος της δωρεάς ανέρχεται στα 7,5 εκατ. ευρώ και αφορά παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού σε έναν από τους πλέον κομβικούς στρατιωτικούς χώρους της χώρας. Το Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» θεωρείται η «καρδιά» της διοικητικής μέριμνας και του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Στρατού Ξηράς, στεγάζοντας κρίσιμες υπηρεσίες και επιτελικά κέντρα. Η δωρεά για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων αναμένεται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί στις εγκαταστάσεις.

H Cosmote και το Shares2You

Η Cosmote υλοποιεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών προς τους εργαζομένους της σε συνεργασία με τη μητρική Deutsche Telekom, μέσω του προγράμματος κινήτρων Shares2You, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αγοράζουν μετοχές της Deutsche Telekom και να λαμβάνουν επιπλέον δωρεάν μετοχές ως μπόνους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εργαζόμενοι μπορούν να επενδύουν μέρος του καθαρού μισθού τους για την αγορά μετοχών, ενώ για κάθε δύο μετοχές που αγοράζουν λαμβάνουν μία επιπλέον δωρεάν μετοχή. Η Cosmote αναλαμβάνει τη μεταφορά των ποσών επένδυσης και καλύπτει το κόστος των δωρεάν μετοχών, ενώ η Deutsche Telekom μεταβιβάζει τις μετοχές στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η μετοχή της Deutsche Telekom διαπραγματεύεται αυτή την περίοδο περίπου στα 32 ευρώ, ενώ πριν από περίπου έξι μήνες βρισκόταν κοντά στα 28 ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο. Για παράδειγμα, εργαζόμενος που πριν από έξι μήνες επένδυσε 2.800 ευρώ για την αγορά 100 μετοχών στα 28 ευρώ, έλαβε επιπλέον 50 δωρεάν μετοχές μέσω του προγράμματος. Σήμερα, με την τιμή της μετοχής περίπου στα 32 ευρώ, η συνολική αξία των 150 μετοχών ανέρχεται περίπου στα 4.800 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό όφελος φτάνει περίπου τα 2.000 ευρώ.

H Aktor LNG

Τη στροφή που επιχειρεί η Aktor στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αποτυπώνει η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας Aktor Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και η αλλαγή επωνυμίας σε Aktor LNG Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η αλλαγή επωνυμίας από Aktor Energy σε Aktor LNG εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 23 Μαρτίου 2026 και συνοδεύεται από νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, στο οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες της εταιρείας στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στο φυσικό αέριο και τις σχετικές ενεργειακές υποδομές. Σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, τη διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριότητες ενεργειακών συμμετοχών και επενδύσεων, καθώς και έργα που σχετίζονται με ενεργειακές υποδομές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Aktor LNG ανέρχεται σε 325.000 ευρώ.

Η Data Cloud Centers

Από τις νεοσύστατες εταιρείες στο ΓΕΜΗ μας τράβηξε την προσοχή η Data Cloud Centers Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η εταιρεία συστάθηκε στις 24 Μαρτίου 2026 με μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η SHIELD SRF Group Investment Fund Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και συνδέεται με τον βοροελλαδίτη επιχειρηματία Απόστολο Τσιπίδη. Ο κ. Τσιπίδης έχει στο παρελθόν εμπλακεί σε διάφορα επιχειρηματικά projects, όχι πάντα με επιτυχία, όπως έχει καταγραφεί σε σχετικά δημοσιεύματα. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, γεγονός που παραπέμπει σε δραστηριοποίηση στον τομέα του real estate και ενδεχομένως σε επενδύσεις σε ακίνητα ή εγκαταστάσεις υποδομών, πιθανόν και σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με data centers. Ως διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται στέλεχος που εργάζεται ως Project Manager στην εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Diadikasia Business Consultants SA, γεγονός που δείχνει ότι η Data Cloud Centers έχει σοβαρή συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη.