Η Alpha Bank κατοχύρωσε τα σήματα FinQuest στο Μητρώο Σημάτων

Η κίνηση της Alpha Bank έρχεται μετά το άνοιγμα των αιτήσεων για τον FinQuest 2025.

Η Alpha Bank προχώρησε στην κατοχύρωση πέντε σημάτων της FinQuest στο Μητρώο Σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω την ταυτότητα του θεσμού που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την καινοτομία στο τραπεζικό οικοσύστημα.

Τα σήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, από λογισμικό για ηλεκτρονικές και διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, εφαρμογές ασφαλείας και συστήματα πληρωμών με κάρτα, μέχρι έντυπα, εγχειρίδια, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς και τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά το άνοιγμα των αιτήσεων για τον διαγωνισμό FinQuest 2025, μέσω του οποίου η τράπεζα προσκαλεί δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με άξονα την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο εφετινός διαγωνισμός εστιάζει σε λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν το ψηφιακό offering της Alpha Bank, να αναβαθμίσουν την εμπειρία των πελατών και να ενσωματώσουν την καινοτομία στην καθημερινότητα της τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Οι startups που θα συμμετάσχουν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις θεματικές ενότητες: το οικογενειακό οικοσύστημα (Family Ecosystem), τον ταξιδιωτικό τομέα (Travel), τα έξυπνα χρηματοοικονομικά εργαλεία (Smart Living Financial Tools) και την εκπαίδευση εργαζομένων (Employee Training). Μέσα από τον διαγωνισμό, οι ομάδες αποκτούν πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα, πολύτιμο mentoring, feedback από έμπειρους επαγγελματίες, αλλά και τη δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας με την Τράπεζα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εξειδικευμένη επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, αναδεικνύοντας τις έξι καλύτερες προτάσεις που θα ενταχθούν σε δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης, το οποίο θα υλοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Στο τέλος της διαδικασίας, οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις τελικές τους ιδέες σε ειδική εκδήλωση, όπου θα αναδειχθούν οι τρεις νικήτριες ομάδες.

Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα, δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία και πλατφόρμες, στρατηγική δικτύωση με επενδυτές και ηγετικά στελέχη του οικοσυστήματος, αλλά και πολύτιμες επιχειρηματικές συνεργασίες.