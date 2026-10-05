Οι περισσότερες αστυνομικές υπηρεσίες αναζητούν πρακτικά και οικονομικά οχήματα, η Dubai Police έχει δημιουργήσει έναν στόλο που θα μπορούσε να βρίσκεται στις σελίδες ενός καταλόγου με τα κορυφαία supercars του πλανήτη.

Η τελευταία προσθήκη σε αυτή την ξεχωριστή συλλογή είναι μία Ferrari 812 Superfast, η οποία έχει δεχθεί τις περιποιήσεις της Mansory και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα της αστυνομικής δύναμης.

Η 812 Superfast ξεχωρίζει ακόμη και μέσα στον ιδιαίτερο στόλο της Dubai Police, καθώς συνδυάζει τον εμβληματικό V12 κινητήρα της Ferrari με ένα ιδιαίτερα επιθετικό body kit. Η Mansory έχει αναλάβει να μετατρέψει την ήδη εντυπωσιακή εικόνα του ιταλικού supercar, προσθέτοντας στοιχεία από ανθρακονήματα και νέα αεροδυναμικά βοηθήματα που αλλάζουν αισθητά την εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Η εξωτερική εμφάνιση ολοκληρώνεται με τα χρώματα της Dubai Police, τα οποία συνδυάζονται με μαύρες ζάντες και έντονες κίτρινες λεπτομέρειες. Οι κίτρινες δαγκάνες των φρένων δημιουργούν μία χαρακτηριστική αντίθεση, ενώ τα φώτα έκτακτης ανάγκης και τα αστυνομικά διακριτικά μετατρέπουν την 812 Superfast σε ένα πραγματικά ξεχωριστό όχημα.

Κάτω από την επιδερμίδα

Η Ferrari 812 Superfast χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 800 ίππους και 718 Nm ροπής στην εργοστασιακή του μορφή. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς και επιτρέπει στο ιταλικό supercar να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα.

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Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 340 χλμ./ώρα, αριθμός που τοποθετεί την 812 Superfast στην κορυφή της κατηγορίας των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Παρότι δεν πρόκειται για ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε εξαρχής ως όχημα καταδίωξης, οι δυνατότητές του είναι σαφώς υπεραρκετές για να τραβήξουν τα βλέμματα στους δρόμους του Ντουμπάι.

Η συγκεκριμένη Ferrari έχει και ιδιαίτερη συλλεκτική αξία. Η 812 Superfast παρουσιάστηκε το 2017 ως διάδοχος της F12berlinetta και αποτέλεσε μία από τις τελευταίες μεγάλες Ferrari που βασίστηκαν σε έναν ατμοσφαιρικό V12 χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση. Η παραγωγή της ολοκληρώθηκε το 2024, με τη Ferrari να περνά στην επόμενη εποχή με τη νέα 12Cilindri.

Η Mansory έχει ήδη δημιουργήσει αρκετά ειδικά αυτοκίνητα για τη Dubai Police, με τη συγκεκριμένη Ferrari να αποτελεί μία ακόμη συνεργασία που συνδυάζει την πολυτέλεια με την εικόνα της αστυνομικής δύναμης. Η παρουσία ενός τέτοιου αυτοκινήτου στον στόλο δεν έχει αποκλειστικά επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Τρέμουν οι απανταχού παράνομοι

Η Ferrari 812 Superfast δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα πανίσχυρο περιπολικό. Είναι περισσότερο ένα κινητό σύμβολο της ιδιαίτερης αυτοκινητικής κουλτούρας που έχει αναπτυχθεί στο Ντουμπάι.

Άλλωστε, είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη μία Ferrari με ατμοσφαιρικό V12, 800 ίππους, τελική ταχύτητα άνω των 340 χλμ./ώρα και εμφάνιση που έχει επιμεληθεί η Mansory.

Όσο συνεχίζεται αυτή η παράδοση, οι δρόμοι του εμιράτου θα εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο όπου μία Ferrari 800 ίππων μπορεί να εμφανιστεί φορώντας… φάρο.