Ο Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε επενδύσεις σε οδικά έργα και ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συνδυασμένες παρεμβάσεις.

Σε επενδύσεις που συνδυάζουν την αναβάθμιση των υποδομών με την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική - σύμφωνα με όσα τόνισε ο υπουργός Χρίστος Δήμας, κατά τη διάρκεια των συνεδρίων «NewsAuto Talks» και «Athens Investment Forum».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί πολυπαραγοντικό πρόβλημα που απαιτεί συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως σημείωσε, οι νέες υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν, γι’ αυτό και το υπουργείο επενδύει παράλληλα στην ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο των έργων υποδομής, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Τριπλό Κόμβο στον Σκαραμαγκά, έργο που αναμένεται να αποσυμφορήσει βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, αποτρέποντας τη διέλευση βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό.

Παράλληλα, μέσα στο 2026 προγραμματίζεται παρέμβαση στον ανισόπεδο κόμβο της Μεταμόρφωσης για διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας και αποφυγή συμφόρησης.

Μονόδρομος η ενίσχυση των ΜΜΜ

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί «μονόδρομο» για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, επικαλούμενος την εμπειρία της Θεσσαλονίκης, όπου η λειτουργία του μετρό μείωσε κατά περίπου 15% την κίνηση των ΙΧ στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόοδο του εκσυγχρονισμού του στόλου λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Σημαντική χαρακτήρισε και την ενσωμάτωση τεχνολογικών υπηρεσιών στο σύστημα μεταφορών, όπως η συνεργασία του ΙΜΕΤ με την Google για παροχή δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, τόνισε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού συνδέεται άρρηκτα με την οδική ασφάλεια, η οποία παραμένει σταθερή προτεραιότητα για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση.

Αναφορικά με τα μεγάλα έργα υποδομής, ο κ. Δήμας υπενθύμισε την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Πάτρα–Πύργος και Ε65, την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε τμήματα υψηλής επικινδυνότητας, όπως εφαρμόστηκαν επιτυχώς στον άξονα Πάτρα–Πύργος.

Ο υπουργός έκλεισε την τοποθέτησή του αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (BBA), με οδικά και σιδηροδρομικά έργα που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.