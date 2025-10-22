Formula 1 - 20ο Grand Prix: 26 Οκτωβρίου στις 22:00 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+.

Formula 1: Το 20ο Grand Prix στο Μεξικό έρχεται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, σε ζωντανή μετάδοση από τον ΑΝΤ1+.

Μετά τη μεγάλη ανατροπή στο Όστιν των ΗΠΑ, ο Μαξ Φερστάπεν κυνηγά ένα θαύμα για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου, στο Μεξικό. Ο 20ός αγώνας του πρωταθλήματος θα μεταδοθεί την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr), και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, οι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική σειρά εκκίνησης.

Η μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή κορυφώνεται!

Formula 1 - 20ο Grand Prix: 26 Οκτωβρίου στις 22:00

Στους 19 φετινούς αγώνες έχουμε ήδη 4 διαφορετικούς νικητές, γεγονός που αποδεικνύει πόσο απρόβλεπτη και συναρπαστική είναι η φετινή σεζόν της Formula 1. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι (346 βαθμούς), έχει κερδίσει σε επτά αγώνες: Κίνα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Μαϊάμι, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Ο έτερος οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις (332 βαθμούς), μετρά πέντε νίκες: Αυστραλία, Μονακό, Αυστρία, Βρετανία και Ουγγαρία.

Ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν (306 βαθμούς) έχει επίσης πέντε νίκες στο ενεργητικό του, σε Ιαπωνία, Ίμολα, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν και Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, ο Τζόρτζ Ράσελ με τη Mercedes έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου δύο φορές, στον Καναδά και στη Σιγκαπούρη.

Οι Πιάστρι, Νόρις και Φερστάπεν παραμένουν στη μάχη του τίτλου. Ο Αυστραλός προηγείται, ο Βρετανός ακολουθεί με διαφορά 14 βαθμών, ενώ ο Ολλανδός βρίσκεται 26 βαθμούς πιο πίσω. Απομένουν 141 βαθμοί να μοιραστούν σε πέντε Grand Prix και δύο Sprint, οπότε τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Η McLaren έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών και έχει σταματήσει την εξέλιξη του μονοθεσίου της από τον Ιούλιο.

Αντίθετα, η Red Bull, που δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (331 βαθμούς), μαζί με τη Ferrari (334 βαθμούς) και τη Mercedes (341 βαθμούς), συνέχισε την εξέλιξη του μονοθεσίου της, γεγονός που την έχει φέρει ξανά σε ανταγωνιστικό επίπεδο στους τελευταίους αγώνες — δίνοντας στον Φερστάπεν ένα μικρό αλλά καθοριστικό πλεονέκτημα. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως αν ο Πιάστρι τερματίσει 2ος σε κάθε εναπομείναντα αγώνα ή Sprint, μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του!

Η παράδοση, το πάθος και το υψόμετρο κάνουν το Grand Prix του Μεξικού μοναδικό

Η ιστορική πίστα κατασκευάστηκε το 1963 και την ίδια χρονιά φιλοξένησε το πρώτο της Grand Prix, με νικητή τον θρυλικό Τζιμ Κλαρκ. Μετά από δεκαετίες απουσίας, το 2015 το Μεξικό επέστρεψε δυναμικά στο καλεντάρι της Formula 1, χάρη στις προσπάθειες του τοπικού επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου Κάρλος Σλιμ.

Παρότι η πίστα ανακαινίστηκε πλήρως, διατήρησε τον χαρακτήρα και τη μοναδική της ταυτότητα. Με μήκος 4.303 μέτρων, διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, περιλαμβάνει 17 κυρίως αργές στροφές – αρκετές από αυτές 90 μοιρών – καθώς και δύο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες Drag Reduction System (DRS).

Λόγω της μειωμένης πυκνότητας του αέρα (μόλις 0,78 bar), μειώνεται τόσο η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων (περίπου -20%), όσο και οι αεροδυναμικές αντιστάσεις.

Οι ομάδες χρησιμοποιούν τις μέγιστες κλίσεις στις αεροτομές, όπως στο Μονακό, ωστόσο η παραγόμενη κάθετη δύναμη θυμίζει Μόντσα – ελάχιστη, αλλά κρίσιμη. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της πίστας είναι το παλιό στάδιο μπέιζμπολ Foro Sol, όπου ο παλμός των Μεξικανών φιλάθλων είναι εθιστικός.

Ειδικά στην απονομή, η ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε πραγματική γιορτή. Πέρυσι, η νίκη του Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari ξεσήκωσε τους Λατίνους και επιβεβαίωσε τη μοναδική σχέση που έχουν με τη Formula 1.

Όπως και στο Όστιν, έτσι και στο Μεξικό υπάρχει κενό ανάμεσα στις διαθέσιμες γόμες της Pirelli. Το οδόστρωμα είναι λείο, χωρίς αναπηδήσεις, ενώ απουσιάζουν οι γρήγορες καμπές και τα υψηλά αεροδυναμικά φορτία.

Για τον λόγο αυτό, οι διαθέσιμες γόμες είναι οι εξής: C2 (σκληρή), C4 (μέση) και C5 (μαλακή).

Από τους 20 οδηγούς που θα εκκινήσουν την Κυριακή, μόνο τρεις έχουν κερδίσει στο Μεξικό. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο απόλυτος πολυνίκης της πίστας, με πέντε νίκες (2017, 2018, 2021, 2022, 2023), ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έχει επικρατήσει δύο φορές, το 2016 και το 2019.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 21:00 την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ζωντανά από το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στη μάχη του τίτλου ανάμεσα στους Όσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν.

Ο οδηγός του ιατρικού αυτοκινήτου, Καρλ Ρέιντλερ, αποκαλύπτει λεπτομέρειες της ιδιαίτερης δουλειάς του, ενώ ο εικονολήπτης Ζαν Μισέλ Τίμπι μοιράζεται άγνωστες στιγμές από τα παρασκήνια των αγώνων.

Την ίδια ώρα, ο Εστεμπάν Οκόν μάς παρουσιάζει το νέο του GR Yaris «Seb Ogier» Edition. Καλεσμένος των Τάκη Πουρναράκη, Πάνου Σεϊτανίδη και Μαρίας Θωμά θα είναι ο πρωταθλητής EuroNASCAR, Θωμάς Κρασώνης.

Στις μεταδόσεις θα συμμετέχουν οι Γιώργος Ανανίδας, Μαρία Ανδρεάδη και Κώστας Λεώνης.

Θα καταφέρει ο Μαξ Φερστάπεν να επιστρέψει στις νίκες, να κάνει την ανατροπή και να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα;

Θα μπορέσουν οι ταχύτατοι Πιάστρι και Νόρις της McLaren να διατηρήσουν τον ρυθμό τους, χωρίς νέες ανατροπές και απρόοπτα στην απαιτητική πίστα του Μεξικού;

Η διαφορά θα μεγαλώσει ή θα συνεχίσει να μας κρατά σε αγωνία μέχρι το φινάλε;

Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Επιπλέον, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 20:00, μην χάσετε και τη δράση του NASCAR, ζωντανά από την ιστορική πίστα του Martinsville.

Πρόκειται για τον καθοριστικό αγώνα των play-offs, καθώς από εκεί θα αναδειχθεί η 4άδα των οδηγών που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στον μεγάλο τελικό της επόμενης εβδομάδας στο Φοίνιξ.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.