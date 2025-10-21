Επισκεφτείτε το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford, πραγματοποιείστε το δικό σας test drive και επωφεληθείτε των μοναδικών προνομίων που συνοδεύουν τη μοναδική δράση Ford Puma Gen-E Days.

Η Ford φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά σας με τα Ford Puma Gen-E Days, μια μοναδική ευκαιρία για να ζήσετε από πρώτο χέρι την οδηγική εμπειρία του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV Ford Puma Gen-E και να επωφεληθείτε από ειδικά προνόμια και προσφορές.

Τι μπορείτε να κάνετε:

Κλείστε το δικό σας test drive

Από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου, επιλέξτε ημέρα, ώρα και τον Επίσημο Έμπορο Ford που σας εξυπηρετεί, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εδώ

Ζήστε την ηλεκτρική εμπειρία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανακαλύψτε την άμεση αίσθηση επιτάχυνσης του προηγμένου ηλεκτροκινητήρα, την κορυφαία οδική συμπεριφορά, την ησυχία της καμπίνας, την εξαιρετική οικονομία ενέργειας και τον μοναδικό χώρο αποσκευών GigaBox χωρητικότητας 574 λίτρων.

Επωφεληθείτε από μοναδικά προνόμια Ford

Μετά το test drive, μάθετε για τις ειδικές προσφορές αγοράς και χρηματοδότησης του Puma Gen-E, καθώς και για το πρόγραμμα Ford Power Promise, που κάνει την εμπειρία ιδιοκτησίας ακόμα πιο άνετη και ασφαλή.

Η δράση Ford Puma Gen-E Days είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα και κλείστε το test drive σας: Ford Puma Gen-E Days – Οδήγησε και Κέρδισε | Ford GR

Με την ολοκλήρωση του test drive, ο υποψήφιος πελάτης επωφελείται από επιπλέον έκπτωση για την αγορά του δικού του, ολοκαίνουργιου Ford Puma Gen-E σε συνδυασμό με όλα τα πλεονεκτήματα του Power Promise, εφόσον το αποκτήσει μέχρι το τέλος του 2025. Η επιπλέον έκπτωση αφορά την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου Ford Puma Gen-E. Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Επίσημο Έμπορο Ford της επιλογής τους.