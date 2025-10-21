Σχεδιασμένο για επαγγελματίες τεχνίτες, οδηγούς διανομών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εταιρικούς στόλους, το νέο μοντέλο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο, ωφέλιμο φορτίο έως 375 κιλά, μήκος φόρτωσης 1,20 μ. και χωρητικότητα 940 dm³ (VDA).

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van (με έγκριση τύπου N1) συνεχίζει την παράδοση του εμβληματικού επαγγελματικού Renault 4, η έκδοση F4 του οποίου προσέφερε ωφέλιμο φορτίο 300 κιλών.

Σήμερα, η έκδοση N1 συνδυάζει την εμφάνιση και την άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου με τις επαγγελματικές δυνατότητες που χρειάζονται όσοι μεταφέρουν αντικείμενα και εξοπλισμό. Αποτελεί ιδανική επιλογή για:

επαγγελματίες τεχνίτες,

οδηγούς διανομών σε αστικές περιοχές,

εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών και παροχής υπηρεσιών,

εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και

εταιρικούς στόλους.

Στο Renault 4 E-Tech Electric Van, που διατίθεται στο επίπεδο εξοπλισμού Advance, τα πίσω καθίσματα και οι ζώνες ασφαλείας έχουν αντικατασταθεί από θερμοδιαμορφωμένο δάπεδο, με σύστημα συγκράτησης φορτίου και γάντζους πρόσδεσης.

Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 940 dm³ (βάσει προτύπου VDA, δηλαδή 1.045 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου καλυμμένου χώρου 36 dm³ (55 λίτρα) – ιδανικού για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης.

Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στα 375 κιλά .

. Το μήκος φόρτωσης είναι 1,20 μέτρα .

. Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί διαχωριστικό πλέγμα, ανάμεσα στην καμπίνα επιβατών και το χώρο φόρτωσης.

Ανάλογα τη χώρα, το όχημα μπορεί να διαθέτει κάλυμμα αποσκευών, αντιολισθητικό τάπητα ή δυνατότητα απενεργοποίησης ανοίγματος των πίσω παραθύρων και θυρών.

Η μετατροπή του οχήματος πραγματοποιείται από την Qstomize, θυγατρική της Renault που εδρεύει στο εργοστάσιο Manufacture Ampere στη Maubeuge (ElectriCity), όπου κατασκευάζεται και το Renault 4 E-Tech Electric. Η Qstomize δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, ενώ εξειδικεύεται στις προσαρμογές και μετατροπές οχημάτων για ειδικές ανάγκες λιανικής και επαγγελματικής χρήσης, όπως ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οχήματα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εκπαιδευτικά αυτοκίνητα, αστυνομικά οχήματα και άλλες εξειδικευμένες λύσεις.

Με δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας

Η έκδοση Van του Renault 4 E-Tech Electric προσφέρεται – ανάλογα τη χώρα – σε δύο εκδόσεις:

Με κινητήρα 90 kW (120 hp) με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 χλμ. WLTP .

με μπαταρία και αυτονομία έως . Κινητήρας 110 kW (150 hp) με μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 409 χλμ. WLTP.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν:

Ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW (bi-directional)

Φορτιστή DC 80 kW (για την μπαταρία 40 kWh) ή 100 kW (για την μπαταρία 52 kWh).

Χρόνοι φόρτισης:

Από 15% έως 80% με AC 11 kW:

3 ώρες και 13 λεπτά (μπαταρία 52 kWh)

2 ώρες και 37 λεπτά (μπαταρία 40 kWh)

Με DC ταχυφορτιστή: μόλις 30 λεπτά για οποιαδήποτε από τις δύο μπαταρίες.