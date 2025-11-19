Η Renault κάνει ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ζητώντας αλλαγές στους κανονισμούς.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναστολή των νέων κανονισμών για τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα, με στόχο να διατηρήσει την προσιτή τιμή τους και να μειώσει το κόστος παραγωγής.

Η Renault κάνει ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ζητώντας την προσωρινή αναστολή των νέων κανονισμών που αφορούν τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα. Η πρόταση της εταιρείας αφορά οχήματα με μήκος έως 4,2 μέτρα, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρότερους κανονισμούς ασφάλειας, τεχνολογίας και εκπομπών, και έχει στόχο να “παγώσει” την εφαρμογή νέων απαιτήσεων για διάστημα 10 έως 15 ετών.

Σύμφωνα με τον François Provost, CEO του Renault Group, αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στις ομάδες έρευνας και ανάπτυξης να επικεντρωθούν στη μείωση του κόστους και όχι αποκλειστικά στη συμμόρφωση, διατηρώντας τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσιτά σε περισσότερους καταναλωτές.

Η Renault επικαλείται συγκεκριμένα το παράδειγμα του νέου Twingo (επίσης επιτυχημένη αναβίωση μετά τα 4 και 5), που θα κατασκευάζεται στη Σλοβενία και στοχεύει σε τιμή κάτω των 20.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς πάγωμα των κανονισμών, δεν θα είναι εφικτή η παραγωγή τόσο προσιτών μοντέλων με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Η εταιρεία επισημαίνει ότι, μέχρι το 2030 αναμένονται περισσότερες από 100 νέες ρυθμίσεις, ενώ ήδη, το 25% των μηχανικών εργάζεται αποκλειστικά για θέματα συμμόρφωσης, επιβαρύνοντας με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόταση της Renault έρχεται λίγες εβδομάδες πριν την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενός πακέτου μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση των προσιτών μικρών EV. Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται η δημιουργία νέας κατηγορίας για “φθηνά μικρά ηλεκτρικά”, με χαλαρότερες απαιτήσεις, ως αντίβαρο στην πίεση που ασκούν τα φθηνά κινεζικά EV. Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Stellantis, έχουν επίσης ζητήσει παρόμοιες αλλαγές.

Αν η πρόταση της Renault υλοποιηθεί, οι καταναλωτές ενδέχεται να δουν μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη, αυξάνοντας την προσβασιμότητα των EV σε πιο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Ωστόσο, η κίνηση αυτή εγείρει ερωτήματα για πιθανή χαλάρωση προτύπων ασφάλειας και τεχνολογίας, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνήσει με τόσο μεγάλη αναστολή κανονισμών, ειδικά αν θεωρηθεί κρίσιμη για την πράσινη μετάβαση.

Η πρόταση της Renault πάντως, αναδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο τεχνολογικό στοίχημα, αλλά και ένα ισχυρό βιομηχανικό και οικονομικό παιχνίδι, όπου η προσιτή τιμή των EV και η βιωσιμότητα της παραγωγής, πρέπει να συνδυαστούν με τη συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τη διατήρηση της καινοτομίας. Η κινεζική απειλή, επιφέρει όπως είναι εύλογο... δράσεις από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, προτού βέβαια να είναι πραγματικά αργά. Η συνέχεια στο συγκεκριμένο “σίριαλ” αναμένεται αν μη τι άλλο με ανάλογο ενδιαφέρον.