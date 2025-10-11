Μέχρι το 2030, τα βιοκαύσιμα προβλέπεται να εκπέμπουν 70 MtCO2e περισσότερα από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ζήτηση για βιοκαύσιμα αυξάνεται παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι ευθύνονται για 16% περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.Μόνο στο 3% της γης που καταλαμβάνουν, εάν υπήρχαν φωτοβολταϊκά, τα τελευταία θα παρήγαγαν την ίδια ποσότητα ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη της Cerulogy που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Σήμερα, οι εκτάσεις που προορίζονται για την χρήση καλλιεργειών που θα χρησιμοποιηθούν σε καύσιμο είναι 32 εκατομμύρια εκτάρια γης, περίπου το μέγεθος της Ιταλίας. Αυτή η έκταση μπορεί να καλύψει μόνο το 4% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί στις μεταφορές. Μέχρι το 2030, η γη που θα χρησιμοποιηθεί αναμένεται να αυξηθεί κατά 60%, φθάνοντας στα 52 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή περίπου το μέγεθος της Γαλλίας.

Τα βιοκαύσιμα ευθύνονται παγκοσμίως για 16% περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, λόγω των έμμεσων επιπτώσεων της γεωργίας και της αποψίλωσης των δασών. Μέχρι το 2030, τα βιοκαύσιμα προβλέπεται να εκπέμπουν 70 MtCO2e περισσότερα από τα ορυκτά καύσιμα που αντικαθιστούν. Ποσότητα που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές σχεδόν 30 εκατομμυρίων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων.

Παράλληλα υπάρχει τεράστια σπατάλη γης, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι τα προηγμένα βιοκαύσιμα προωθούνται ολοένα και περισσότερο ως καθαρότερες λύσεις, η ανάλυση δείχνει ότι το 90% της παγκόσμιας παραγωγής βιοκαυσίμων εξακολουθεί να βασίζεται σε καλλιέργειες τροφίμων. Το 2023, η βιομηχανία βιοκαυσίμων κατανάλωσε περίπου 150 εκατομμύρια τόνους καλαμποκιού και 120 εκατομμύρια τόνους ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το ισοδύναμο 100 εκατομμυρίων μπουκαλιών φυτικού ελαίου καίγεται σε αυτοκίνητα κάθε μέρα, πράγμα που σημαίνει ότι το 20% όλων των προμηθειών φυτικού ελαίου που παράγεται δεν χρησιμοποιείται ως τρόφιμο.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι καλλιέργειες βιοκαυσίμων απαιτούν σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού. Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου για 100 χιλιόμετρα με βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς θα απαιτούσε κατά μέσο όρο σχεδόν 3.000 λίτρα νερού, ενώ μόνο είκοσι λίτρα θα χρειάζονταν για να λειτουργήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ηλιακή ενέργεια. Καθώς η κλιματική αλλαγή ασκεί αυξανόμενη πίεση στα αποθέματα νερού, αυτό θα μπορούσε να φέρει σε κίνδυνο τις ισορροπίες στην φύση.

Η Βραζιλία είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παραγωγούς βιοκαυσίμων, ενώ τα πρωτεία έχουν οι ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοκαυσίμων στον κόσμο. Τέλος, η ζήτηση για βιοκαύσιμα θα μπορούσε επίσης να δει μια τεράστια αύξηση για χρήση στη ναυτιλία και την αεροπορία, στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις στα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέσα.