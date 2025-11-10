Η κινεζική εταιρεία παρουσιάζει το 14.000.000ό όχημα νέας ενέργειας, ένα υβριδικό μοντέλο σχεδιασμένο ειδικά για την αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Η BYD γιορτάζει ένα ιστορικό ορόσημο με την παρουσίαση του πρώτου Super Hybrid οχήματος που λειτουργεί με βιοκαύσιμα. Το μοντέλο, σχεδιασμένο ειδικά για τη Βραζιλία, έκανε το ντεμπούτο του στην περιορισμένης παραγωγής έκδοση SONG PRO COP30, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της BYD στο Camaçari, παρουσία του Προέδρου της Βραζιλίας, Luiz Inácio Lula da Silva, σηματοδοτώντας παράλληλα την παραγωγή του 14.000.000ού οχήματος νέας ενέργειας της εταιρείας. Το νέο Super Hybrid συνδυάζει την τεχνολογία DM-i (Dual Mode Intelligent) της BYD με έναν κινητήρα 1,5 λίτρου τύπου flex fuel, ικανό να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης – του πιο διαδεδομένου οικολογικού καυσίμου στη βραζιλιάνικη αγορά.

Ο ιδρυτής και CEO της BYD, Wang Chuanfu, τόνισε ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι το πρώτο στον κόσμο plug-in hybrid σύστημα συμβατό με βιοκαύσιμα. «Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά για μια πράσινη και βιώσιμη λύση ειδικά σχεδιασμένη για τη Βραζιλία», ανέφερε, προσθέτοντας πως «το αυτοκίνητο που παραδίδουμε σήμερα στον Πρόεδρο Lula αποδεικνύει ότι η BYD όχι μόνο επενδύει στη χώρα, αλλά δημιουργεί μαζί της τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο».

Η ειδική έκδοση SONG PRO COP30 θα παραχθεί σε μόλις 30 μονάδες, οι οποίες θα διατεθούν για τις ανάγκες της Διάσκεψης COP30, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία. Το εργοστάσιο του Camaçari αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στη Λατινική Αμερική και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση της BYD εκτός Ασίας. Χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ – μόλις 15 μηνών – και απασχολεί ήδη 1.500 εργαζόμενους, με αρχική παραγωγική δυναμικότητα 150.000 οχημάτων ετησίως. Στη δεύτερη φάση της επένδυσης, η παραγωγή θα φτάσει τα 300.000 οχήματα, ενώ μετά τη νέα συμφωνία που υπέγραψε ο Wang Chuanfu με τον Πρόεδρο Lula, θα επεκταθεί στα 600.000 οχήματα το χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Stella Li υπογράμμισε πως η BYD έχει μακροπρόθεσμα σχέδια για τη Βραζιλία, επενδύοντας σε τοπική παραγωγή, κατάρτιση και δημιουργία θέσεων εργασίας: «Το εργοστάσιο αυτό είναι 100% βραζιλιάνικο και δημιουργήθηκε με σκοπό οι Βραζιλιάνοι να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα, πιο σύγχρονα, τεχνολογικά προηγμένα και βιώσιμα αυτοκίνητα».

Από την πλευρά του, ο Tyler Li χαρακτήρισε την ενσωμάτωση της αιθανόλης στο σύστημα DM-i «ιστορικό άλμα» για την πράσινη μετάβαση της χώρας: «Η Βραζιλία διαθέτει ένα μοναδικό ενεργειακό μίγμα και η BYD το αναγνωρίζει, προσφέροντας ένα όχημα που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών».

Με περισσότερα από 200 σημεία πώλησης και σχέδια για επέκταση στα 250 καταστήματα, η BYD έχει πλέον ισχυρή παρουσία σε όλες τις πολιτείες και μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας. Το νέο Super Hybrid με τεχνολογία βιοκαυσίμων σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη των plug-in υβριδικών.