Τι προβλέπεται για τον Υμηττό, τη Μύκονο και τη Θήρα που αποτελούν περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα» περιλαμβάνει κρίσιμη διάταξη που προβλέπει εκτεταμένες παρατάσεις πολεοδομικών και χωροταξικών προθεσμιών, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τρεις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος: τον Υμηττό, τη Μύκονο και τη Θήρα.

Η ρύθμιση, ενσωματωμένη στο άρθρο 68, στοχεύει στη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης εκκρεμών διαδικασιών, στην προσαρμογή φορέων και πολιτών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και στην αποφυγή διοικητικών δυσχερειών που θα δημιουργούσαν ξαφνικές λήξεις προθεσμιών.

Η διάταξη επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής σειράς προβλέψεων που αφορούν οικοδομικές άδειες, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ειδικά πολεοδομικά σχέδια και αναστολές οικοδομικών εργασιών. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η ισχύς οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο του ν. 4067/2012, ώστε να ολοκληρωθούν όψεις και στέγες κτιρίων και να ενταχθούν στα αντίστοιχα καθεστώτα του ν. 4495/2017. Αντίστοιχα, έως το τέλος του 2026 μετατίθενται οι προθεσμίες για εκσυγχρονισμούς και κτιριακές επεκτάσεις βάσει του ν. 4178/2013, όπως και η αναστολή υποχρέωσης μετεγκατάστασης πρατηρίων καυσίμων.

Κρίσιμη παράταση έως το 2027 δίνεται για την υποβολή δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαιρέτων στον ν. 4495/2017, ενώ επεκτείνονται και οι προθεσμίες τακτοποίησης αυθαιρέτων στο Δέλτα του Έβρου. Παράλληλα, η καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή ρυθμίσεων περί νομιμοποίησης αυθαίρετων χρήσεων μετά την 1η Μαΐου 2024 μετατίθεται έως τον Οκτώβριο του 2025.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις περιοχές αυξημένης περιβαλλοντικής πίεσης. Στον Υμηττό, η αναστολή οικοδομικών εργασιών παρατείνεται έως το τέλος του 2026, διατηρώντας το καθεστώς προστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή–Ιλισίων. Στη Μύκονο, η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές διατηρείται έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και όχι πέραν του 2026, έπειτα από τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για την ανεξέλεγκτη δόμηση στο νησί. Αντίστοιχα, στη Θήρα και τη Θηρασιά παρατείνεται η αναστολή έκδοσης νέων αδειών και επεκτάσεων στην περιοχή της Καλντέρας, επίσης έως την ολοκλήρωση του ΕΠΣ και το αργότερο έως το τέλος του 2026.

