Μεταξύ άλλων από την 1η Ιανουαρίου 2026 η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών, μεταφέροντας όλες τις αρμοδιότητες, τις διαπιστεύσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το «ερανιστικό» νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το οποίο εισάγει αλλαγές στον μηχανισμό πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων.

Με το νέο πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών, μεταφέροντας όλες τις αρμοδιότητες, τις διαπιστεύσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται ο μηχανισμός ανάκτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων. Η κυβέρνηση στοχεύει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις γιορτές.

Η μετάβαση, η οποία – όπως τονίζεται – ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιδιώκει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας στον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αξιοποιώντας την επιχειρησιακή επάρκεια, τις ψηφιακές υποδομές και τη δυνατότητα αυστηρών ελέγχων που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Στην Αρχή μεταφέρεται το σύνολο των λειτουργιών πληρωμών, ενώ τα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ παραμένουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενταχθεί στην ΑΑΔΕ χωρίς μεταβολή στη σχέση εργασίας, με διατήρηση των μισθολογικών κλιμακίων έως την ολοκλήρωση της νέας κατάταξης και με τριετή απαγόρευση μετακινήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νέου μηχανισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «σημαντική τομή» για την επιβολή τάξης στις αγροτικές επιδοτήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει τα εχέγγυα για ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμών, το οποίο σε συνδυασμό με το νέο Σχέδιο Δράσης της Κομισιόν θα ενισχύσει τους «έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους». Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για «αποφασιστικό βήμα» αντιμετώπισης παθογενειών δεκαετιών, τονίζοντας ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει την ταχύτητα, τη συνέπεια και την ψηφιακή υποδομή που απαιτείται για ένα σύγχρονο σύστημα ενισχύσεων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί «βαθιά θεσμική τομή» που θωρακίζει τις διαδικασίες πληρωμών και ενισχύει τη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας ότι τα χρήματα θα κατευθύνονται με δίκαιο και καθαρό τρόπο στους παραγωγούς. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έκανε λόγο για μεγάλη πρόκληση, αναφέροντας ότι στόχος είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των λειτουργιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε «κάθε ευρώ να πηγαίνει σε όσους πραγματικά το δικαιούνται», ενισχύοντας την προστασία των πόρων Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τον πλήρη εκσυγχρονισμό του μηχανισμού ανάκτησης παράνομων και αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων, με ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων, επικαιροποίηση διαδικασιών βεβαίωσης και συμψηφισμού και θέσπιση εκτελεστών τίτλων από την ΑΑΔΕ για την είσπραξη οφειλών, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.

Πέραν των διατάξεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις αρμοδιότητας των υπουργείων Πολιτισμού , Δικαιοσύνης και άλλων, και για αυτό και χαρακτηρίζεται ως «ερανιστικό».