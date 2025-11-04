«Η αύξηση των επιπέδων CO₂ αντικατοπτρίζει την ένταση της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη για άμεση δράση.» σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική κρίση και την ευθύνη όλων μας απέναντι στον πλανήτη, μέσα από τον δείκτη PPM (parts per million) τη μέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στην ατμόσφαιρα.

«Όταν γεννήθηκα, η ατμόσφαιρα περιείχε 338 μέρη διοξειδίου του άνθρακα ανά εκατομμύριο μόρια αέρα. Σήμερα, τον Νοέμβριο του 2025, έχουμε φτάσει τα 425 PPM.» Ο δείκτης PPM δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά καθρέφτης της πορείας της ανθρωπότητας απέναντι στο περιβάλλον. Η αύξηση των επιπέδων CO₂ αντικατοπτρίζει την ένταση της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη για άμεση δράση.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε πως, δέκα χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, είναι ώρα να μετατραπούν οι δεσμεύσεις σε πράξη σε τοπικό επίπεδο — με πράσινες παρεμβάσεις στις γειτονιές, ανθεκτικές υποδομές, καθαρό αέρα και στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών. «Η εκστρατεία born in PPM μας υπενθυμίζει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα. Η δική μου γενιά γεννήθηκε στα 338. Η επόμενη αξίζει μια πόλη πιο βιώσιμη, έναν κόσμο πιο δίκαιο.» Από το Ρίο έως την Αθήνα, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Η μάχη κατά της κλιματικής κρίσης είναι παγκόσμια, αλλά ξεκινά τοπικά — κι ο χρόνος για δράση είναι τώρα.

{https://www.instagram.com/p/DQoO2FNDZ6r/?igsh=MTZ6aTdiNnIxMDEybw%3D%3D}