Το 18ο Grand Prix αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Στις 5 Οκτωβρίου στις 15:00.

Το πολυαναμένομενο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη, θα μεταδοθεί την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, στις 15:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ). Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Η μάχη των οδηγών για την κορυφή τώρα ξεκινά!

Η Formula 1 μπαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο της με τo φετινό πρωτάθλημα να εξελίσσεται στο πιο απρόβλεπτο των τελευταίων ετών. Μετά από δύο συγκλονιστικούς αγώνες σε Ιταλία και Αζερμπαϊτζάν, ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε με εκκωφαντικό τρόπο στις νίκες, βάζοντας «φωτιά» στη μάχη του τίτλου. Η εγκατάλειψη του Πιάστρι στο Μπακού άνοιξε ξανά το παιχνίδι στη βαθμολογία, με τη διαφορά στην κορυφή να μειώνεται δραματικά.

Ο Πιάστρι παραμένει στην κορυφή με 324 βαθμούς, ο Νόρις ακολουθεί με 299 και ο Φερστάπεν με 255. Ο Ολλανδός βρίσκεται 69 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι, την ώρα που απομένουν 199 βαθμοί να μοιραστούν σε 7 αγώνες και 3 Sprint. Στα 75 χρόνια της Formula 1 δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια ανατροπή! Αν, όμως, υπάρχει ένας οδηγός ικανός να πετύχει την υπέρβαση, αυτός είναι ο Φερστάπεν — αρκεί να διαθέτει το κατάλληλο, ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο

Ολλανδός δεν έχει κερδίσει ποτέ στη Σιγκαπούρη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η McLaren έτοιμη να πανηγυρίσει τον τίτλο κατασκευαστών Η Red Bull άλλαξε ηγεσία τον Ιούλιο και, υπό την καθοδήγηση του Λωρέντ Μεκίς, ακολουθεί διαφορετική στρατηγική. Εντόπισαν το λόγο της υστέρησης του μονοθέσιου, άλλαξαν πάτωμα και βελτίωσαν την αεροδυναμική ισορροπία. Έτσι, ο Μαξ Φερστάπεν πέτυχε μετά από καιρό δύο συνεχόμενες νίκες — σε Μόντσα και Μπακού. Η τελευταία φορά που το είχε καταφέρει ήταν πέρυσι, σε Καναδά και Ισπανία. Τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των δύο διαδρομών (Μόντσα και Μπακού) είναι παρόμοια, με μικρές κλίσεις στις αεροτομές. Μένει να φανεί, λοιπόν, αν η Red Bull θα έχει υπεροχή και σε μια διαδρομή υψηλού αεροδυναμικού φορτίου, όπως η Σιγκαπούρη.

Στη McLaren έχουν εγκαταλείψει από τον Ιούλιο την εξέλιξη του φετινού μονοθέσιου. Οι πρωταθλητές μπορούν να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του τίτλου στη Σιγκαπούρη, αρκεί να πάρουν 13 βαθμούς. Αν τα καταφέρουν, θα είναι το 10 ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ferrari με 16 τίτλους.

Τα φώτα της Formula 1 ανάβουν στη Σιγκαπούρη

Το 18 ο Grand Prix θα διεξαχθεί στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολής, τη Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης. Πρόκειται για έναν μοναδικό αγώνα, που έγινε για πρώτη φορά το 2008 και έγραψε ιστορία ως το πρώτο νυχτερινό Grand Prix. Από τότε έχουν γίνει άλλοι 14 αγώνες εκεί, ενώ πολυνίκης της πίστας είναι ο Φέτελ με 5 νίκες.

Από τους ενεργούς οδηγούς, περισσότερες νίκες έχει ο Χάμιλτον με 4, ο Αλόνσο έχει 2, ενώ πέρυσι κέρδισε ο Νόρις. Η παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς στους στενούς δρόμους του λιμανιού δεν έχει υπάρξει ποτέ αγώνας χωρίς αυτό. Από άποψη φυσικής κατάστασης είναι μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις για τους οδηγούς, λόγω της έντονης υγρασίας που δυσκολεύει την αναπνοή, πόσο μάλλον την αθλητική προσπάθεια διάρκειας σχεδόν δύο ωρών.

Το σύστημα φωτισμού της πίστας διαθέτει πάνω από 1.500 προβολείς LED, τοποθετημένους σε ύψος 10 μέτρων με απόσταση 32 μ. ο ένας από τον άλλον.

Ο φωτισμός φτάνει τα 3.000 κεριά, όταν σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου η ένταση είναι 800 και στους δημόσιους δρόμους μόλις 30. Το εντυπωσιακό αυτό σύστημα φωτισμού εγκαθίσταται αποκλειστικά για το τριήμερο του αγώνα και απαιτεί περίπου τέσσερις μήνες για να τοποθετηθεί!

Κρίσιμες οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων

Στη Σιγκαπούρη η pole position είναι σχεδόν «εισιτήριο» για τη νίκη, αφού στους 15 αγώνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, οι 10 κρίθηκαν από τον οδηγό που ξεκίνησε πρώτος. Συγκριτικά, στο Μονακό το ποσοστό είναι 46,48%. Ο αγώνας συχνά αγγίζει το χρονικό όριο, με περιπτώσεις όπου τα 120 λεπτά εξαντλήθηκαν, πριν ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός γύρων. Από το 2023, η χάραξη της πίστας άλλαξε και οι στροφές μειώθηκαν από 23 σε 19, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διάρκεια αγώνα (πέρυσι διήρκεσε 101 λεπτά). Στη διάθεση των ομάδων θα βρίσκονται οι μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4 και C5. Υπάρχουν τέσσερις ζώνες Drag Reduction System (DRS), ωστόσο οι προσπεράσεις παραμένουν σπάνιες. Η αύξηση του ορίου ταχύτητας στα πιτ, από τα 60 στα 80 km/h, αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική και πιθανόν, να δούμε μόνο μία αλλαγή ελαστικών.

«Formula 1 Show» με αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις

Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 14:00, μία ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα, θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης και Μαρία Θωμά με καλεσμένο τον Γιάννη Αϊβάζη. Μεταξύ άλλων, θα προβληθεί μία αποκλειστική συνέντευξη της Ιταλίδας παρουσιάστριας και οδηγού αγώνων, Christine GZ. Επίσης, ο Λωρέντ Μεκίς μιλά στην κάμερα του ΑΝΤ1 για την αλλαγή στρατηγικής της RBR, ενώ ο Λιουίς Χάμιλτον μοιράζεται τη θλίψη του για την απώλεια του σκύλου του. Αγώνας υποστήριξης στη Σιγκαπούρη, θα είναι το F1 Academy, και την προσπάθεια των νεαρών αθλητριών θα περιγράψουν οι Μαρία Ανδρεάδη και Κώστας Λεώνης.

Παράλληλα, για τους μικρούς φίλους της Formula 1 θα υπάρχει και η μετάδοση «F1 Kids», με ειδικά γραφικά για παιδιά, σε περιγραφή της Μαρίας Ανδρεάδη και του Θοδωρή Κοτιόνη. Στις μεταδόσεις της F1 θα βρεθούν οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

{https://www.youtube.com/watch?v=PjBoAj_ofFs}