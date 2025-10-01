Ασφάλεια με τεχνολογία αερόσακου, γνωρίστε το νέο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου Anoris T2 i-Size από την CYBEX.

Ο Σεπτέμβριος είναι για την CYBEX ο Μήνας Παιδικής Ασφάλειας, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των γονιών γύρω από την ασφάλεια των παιδιών στην καθημερινότητα και ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο με το απαραίτητο παιδικό κάθισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσιάζει το Anoris T2 i-Size, τον διάδοχο του πιο ασφαλούς παιδικού καθίσματος όλων των εποχών. Με ενσωματωμένο αερόσακο πλήρους σώματος και σχεδιασμό νέας γενιάς, προσφέρει έως και 50% περισσότερη προστασία σε σχέση με τα συμβατικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός.

CYBEX Anoris T2 i-Size: Από 15 μηνών έως 7 ετών με μέγιστη προστασία

Μελέτες δείχνουν ότι το 80% των γονιών τοποθετούν τα παιδιά με φορά προς τα εμπρός ήδη πριν τα 2 έτη, μειώνοντας σημαντικά την ασφάλειά τους. Το Anoris T2 i-Size απαντά σε αυτή την πρόκληση με τεχνολογία αερόσακου που ενεργοποιείται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, δημιουργώντας ένα προστατευτικό «C» γύρω από κεφάλι, αυχένα και κορμό.

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 80% των γονέων τοποθετούν τα παιδιά με φορά προς τα εμπρός ακόμη και πριν την ηλικία των 2 ετών γεγονός που μειώνει την ασφάλειά τους έως και 50%. Το Anoris T2 i-Size απαντά σε αυτή την πρόκληση με τεχνολογία που φουσκώνει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, σχηματίζοντας ένα C γύρω από την ασπίδα πρόσκρουσης, παρέχοντας βέλτιστη προστασία για το κεφάλι, τον αυχένα και τον κορμό. Η ασπίδα πρόσκρουσης One-Click, μικρότερη από την προηγούμενη γενιά, σε συνδυασμό με τον εσωτερικό διαχωριστή, προσφέρει άνεση και ασφάλεια χωρίς να ασκείται βάρος στο σώμα του παιδιού. Έτσι, οι δυνάμεις μιας σύγκρουσης κατανέμονται σε ολόκληρο το σώμα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους τραυματισμού.

Σε αντίθεση με άλλα καθίσματα, το νέο μοντέλο καλύπτει παιδιά από 15 μηνών έως 7 ετών, προσφέροντας έως και τρία επιπλέον χρόνια χρήσης. Ο εργονομικός σχεδιασμός, ο έξτρα χώρος για τα πόδια και η εύκολη επιβίβαση καθιστούν το Anoris T2 ιδανικό για την καθημερινότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δέσμευση της CYBEX

Η CYBEX συνεχίζει να πρωτοπορεί με καινοτόμα προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλεια, άνεση και υψηλή αισθητική. Όπως τονίζει ο ιδρυτής της εταιρείας, Martin Pos: «Στη CYBEX δεν φοβόμαστε να αμφισβητήσουμε το status quo – ακόμη κι αν το έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι». Με το Anoris T2 i-Size, η CYBEX αποδεικνύει ότι το μέλλον της παιδικής ασφάλειας είναι ήδη εδώ.